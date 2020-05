Quando riprende la Serie A?/ Club in campo, Spadafora apre: “Non demonizzo il calcio”

Pubblicità

Sono giorni sempre caldissimi per la ripresa del campionato della Serie A e presto le alte sfere del governo come del mondo del calcio dovranno decidere del futuro di questa complicatissima stagione 2019-2020, interrotta sul più bello dall’emergenza coronavirus. Di fatto la pressione è tanta. Da lunedì e a scaglioni, tutti i club della Serie A, dopo il via libera ottenuto solo domenica dal Viminale, hanno ricominciato gli allenamenti, sia pure in solitaria, e ovviamente le società chiedono a questo punto risposte certe sulla ripresa anche delle competizioni: non avrebbe infatti senso cominciare ad adeguarsi alle (costose) misure prescritte della FIGC per la ripresa delle attività e far allenare i propri tesserati senza la certezza anche di tornare in campo per l’estate a chiudere la stagione 2019-2020 del primo campionato. Certezze che però il governo fino ad ora non ha voluto e potuto dare, come pure la FIGC, che come ci riporta Repubblica questa mattina, si riunirà di nuovo venerdì in Consiglio federale.

QUANDO RIPRENDE LA SERIE A? SPADAFORA APRE UNO SPIRAGLIO

In attesa dunque di un verdetto, pure va detto che anche questa mattina è stato lo stesso Ministro dello sport Spadafora, con un’intervista al Corriere della Sera, a fornire segnali incoraggianti per la ripresa della Serie A. Il ministro, riprendendo le sue dichiarazioni di ieri sera e pur non sbilanciandosi eccessivamente, ha pure affermato: “Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione realistica”. Proprio il ministro poi, riferendosi alle ultime roventi polemiche ha aggiunto: “Sarebbe surreale per un ministro dello sport demonizzare il calcio. Non esiste una mia contrarietà, ma la volontà di valutare la ripartenza solo se si salvaguardia la salute delle persone all’interno del gruppo squadra”. Nel lungo intervento Spadafora ha poi precisato che già nei prossimi giorni dovrebbero arrivare indicazioni più chiare anche dal mondo scientifico su date e modalità della ripartenza del calcio: e pure ha aggiunto che sarà sempre responsabilità del governo, in caso di stop alla Serie A provvedere perchè il sistema calcio non fallisca.



