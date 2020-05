CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI/ Ok del Viminale: via libera per le squadre da lunedi

Pubblicità

Dopo dunque le polemiche ecco è intervenuto il Governo a gettare un ramoscello di ulivo, dando il proprio via libera da questo lunedì alla ripresa degli allenamenti in via individuale anche per gli atleti di sport di squadra, calciatori compresi. Dopo la contromossa di ben 4 Regioni rispetto alle ultime indicazioni, il Ministero dell’Interno con una nota inviata ai prefetti solo poco fa ha annunciato che sarà consentita: “anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. La norma avrà valore da domani e dunque lunedì 4 maggio, fino a domenica 17 maggio, a quando dunque gli allenamenti per gli atleti di sport di squadra era già stato permesso tornare ad allenarsi. Ora starà ai club affrettarsi per poter permettere ai propri tesserati di svolgere allenamenti ai campi e pure a richiamare con urgenza gli ultimi “fuggitivi” che si trovano ancora all’estero. Nessuno, in vista di una possibile ripresa della stagione. vuole perdere tempo nel recupero dello stato di forma. (agg Michela Colombo)

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI: 4 REGIONI DANNO IL VIA LIBERA

Sono giorni di grande confusione nel mondo del calcio italiano, in primis per la Serie A. Dopo le indicazioni date dal Governo Conte per aperture e ripresa delle attività dopo il 4 maggio, già venerdì ben quattro regioni e dunque Emilia Romagna, Campania, Lazio e Sardegna, contravvenendo alle misure imposte, hanno dato il proprio via libera alla ripresa degli allenamenti in forma individuale anche per gli atleti di sport di squadra (per cui invece era stato fissato al 18 maggio il via libera), fin da domani. Da questa settimana dunque di fatto le squadre della Serie A di Bologna, Sassuolo, Spal, Parma, Roma, Lazio, Napoli e Cagliari, sulla carta potrebbero tornare ad allenarsi nei propri centri e campi, appositamente sanificati e in piccoli gruppi, in ottemperanza delle norme per il distanziamento sociale. La situazione ha del surreale certo ed è ancora tutta da vedere la sua reale fattibilità (visto l’evidente scontro tra Regioni e Governo): pare dunque che da domani i calciatori del primo campionato possano riprendere gli allenamenti ma solo a macchia di leopardo e pure con nessuna certezza che già la prossima settimana il governo non decida di decretare lo stop definitivo al campionato.

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI. SPADAFORA SPINGE IL CTS

L’evidente disparità di trattamento, per la ripresa degli allenamenti anche nel mondo del calcio, poi sta facendo storcere il naso a molti, tanto che in questi giorni è intervenuto in prima persona anche il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che secondo quanto scritto dall’ANSA, starebbe facendo pressioni al CTS perché riconsideri le proprie posizioni proprio sulla ripresa degli allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra. L’idea del ministro è che il Comitato della Protezione civile torni “a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”. Una misura che se approvata dal CTS dovrebbe eliminare, almeno formalmente, la disparità che si sta creando tra i club della Serie A (dove pure non tutti hanno già richiamato tutti i propri tesserati, ancora all’estero). La situazione certo sta assumendo dei contorni surreali, specie se consideriamo, come affermato prima, che il destino del campionato di Serie A 2019-2020 è ancora quanto mai in bilico.



