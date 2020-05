Quando riprende la Serie A?/ Oggi assemblea: e se si giocasse a settembre?

Pubblicità

Sono giorni sempre bollenti per il mondo del calcio italiano e in particolare per la Serie A della cui ripresa, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, anche oggi si discute in seno all’Assembla, convocata per questo 1 maggio nella tarda mattinata. E proprio da questa nuova riunione ci attendiamo oggi novità importanti per la ripresa di allenamenti e campionato italiano, con i club della Serie A chiamati a prendere di nuovo una posizione ben chiara sulla ripresa del campionato o meno. Se fino a qualche giorno fa il fronte pareva unito ecco che le ultime polemiche sorte con il Governo stanno facendo vacillare alcuni presidenti di club sulla necessità e l’opportunità di tornare a giocare in questo contesto così complicato. Dopo le dichiarazioni roventi di Spadafora sulla difficoltà di ritornare in campo e di Gravina (il quale ha dichiarato che non avrebbe firmato lui “la morte del calcio”) è stato solo ieri pomeriggio che da governo e da Del Pino sono arrivati i primi segnali di distensione. Di fatto però il forte pessimismo della politica sulla possibilità di un pronto ritorno in campo per la Serie A si è infiltrato anche all’interno della Lega, la quale oggi è chiamata alla resa dei conti. Bisognerà infatti capire chi tra i club è seriamente convinto della possibilità di riprendere (e dunque di adesione anche al complicato protocollo della FIGC) e chi invece è fortemente contrario e chi invece finge di voler riprendere ma in realtà sta già pensando alla prossima stagione e sta solo aspettando che il Governo prenda una decisione.

Pubblicità

QUANDO RIPRENDE LA SERIE A? E SE SI GIOCASSE A SETTEMBRE?

In questo contesto così complicato dove la ripresa della Serie A pare sempre più lontana, infatti è tempo che si prenda una posizione chiara sulla materia, anche per capire che percorso intraprendere in maniera unitaria anche con la Federazione e Coni oltre che con lo stesso governo per decidere il prossimo futuro. Il sentimento è che al momento risulti quanto meno complicato fissare un ritorno in campo entro l’estate e si sta facendo invece sempre piò avanti l’idea di chiudere il campionato 2019-2020 solo a settembre, concedendo nel frattempo sufficiente tempo a club e società per adeguarsi alla nuova realtà post coronavirus. L’idea non è nuova ma è affascinante: di certo in questo modo si eviterebbero troppi contenziosi legali e i verdetti della stagione verrebbero definiti in campo. Pure però anche tale scenario presenta problemi decisamente importanti, dalla gestione della prossima gestione al coordinamento con gli altri campionati europei e la stessa UEFA (che tra l’altro ha fissato al 2 di agosto la deadline per la chiusura della stagione). Insomma un’ipotesi del genere chiede una rivoluzione completa del sistema calcio, non di facile realizzazione, ma che pure potrebbe essere provvidenziale in vista dei prossimi Mondiali invernali in Qatar. Senza però andare così in là, ci aspettiamo che almeno oggi, in seguito all’Assemblea, almeno i club della Serie A trovino una nuova posizione condivisa, che sia per la ripresa o meno. Il calcio, come hanno detto in molti è in serio pericolo e sarà necessario agire con tempestività per evitare il peggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA