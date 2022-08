Quando Rondo, rapper vittima di agguato/ Video, morto l’amico Lul Pab: lui sta bene

Il celebre rapper Quando Rondo è stato vittima di un agguato presso una stazione di servizio a Beverly Grove (Los Angeles), dove diversi uomini armati hanno aperto il fuoco contro la Escalade nera sulla quale viaggiava. Fortunatamente, l’artista non ha riportato danni fisici, ma il suo amico 23enne Lul Pab non ce l’ha fatta e ha perso la vita nella sparatoria. Online circolano video che mostrano Quando Rondo mentre parla sconvolto con un agente di polizia, agitando le braccia e perdendo addirittura l’equilibrio.

Ameba mangia cervello, 2 decessi in pochi mesi negli Usa/ Ultima vittima è un bambino

Poi, Quando Rondo vede la polizia trascinare il cadavere del suo amico fuori dalla vettura e, in preda al dolore, comincia a gridare allontanandosi. I poliziotti hanno eseguito immediatamente la rianimazione cardiopolmonare alla vittima, che respirava, ma non era cosciente. Un’ambulanza l’ha poi trasferita in ospedale, dove è deceduta. Quando Rondo si è salvato grazie anche ai suoi amici, che l’hanno caricato sul sud e hanno guidato per circa un miglio fino a West Hollywood, dove hanno incontrato gli agenti di polizia che si stavano recando sul luogo della sparatoria. I sospetti sono fuggiti su una berlina bianca.

Gary Busey accusato di molestie s*ssuali/ Attore 78enne allontanato da convention

QUANDO RONDO VITTIMA DI UN AGGUATO: “NON HA RIPORTATO FERITE”

Quando Rondo e il suo entourage, peraltro, erano già stati presi a colpi di arma da fuoco a Blackshear, in Georgia, nel maggio del 2021 e uno degli autisti era rimasto ferito in quella circostanza. Un rappresentante dell’artista ha riferito a “TMZ”, noto portale americano sempre ben informato sulle vicende dei vip, che il cantante “era presente durante la sparatoria che ieri sera ha provocato la morte prematura di un altro giovane. Lui non ha riportato ferite ed è al sicuro. Chiediamo che la sua privacy sia rispettata in questo momento”.

S*sso gay legale a Singapore/ Abrogata legge 377A: "Criminalizzava amore omosessuale"

Negli occhi di Quando Rondo, tuttavia, rimarranno per sempre indelebili le immagini dell’assalto subito e, soprattutto, di Lul Pab esanime all’interno dell’automobile e servirà indubbiamente del tempo all’artista per provare a superare l’accaduto.