Oliviero Toscani morto, quando si terranno i funerali del fotografo? Data e indiscrezioni sulla cerimonia

Oliviero Toscani è morto a 82 anni il 13 gennaio 2025 dopo una carriera incredibile alle spalle e dopo aver letteralmente rivoluzionato l’arte della fotografia. I fan del fotografo si stanno chiedendo quando saranno i funerali di Oliviero Toscani, dato che l’artista è stato amatissimo durante tutta la sua vita. Noto per aver creato alcune delle pubblicità più provocatorie mai viste, ha affrontato in modo totalmente diverso dal solito tematiche come l’AIDS, la pena di morte e il razzismo.

Molti si stanno chiedendo se i funerali di Oliviero Toscani avverranno in forma privata o se invece saranno aperti al pubblico. Secondo le prime dichiarazioni della famiglia, è più probabile che la cerimonia si terrà privatamente siccome la moglie Kirsti Moseng ha chiesto riservatezza e rispetto per il dolore per la morte del marito e padre dei suoi tre figli. Di recente, come ha riportato il Corriere dell’Umbria, anche i frati del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi si sono uniti al ricordo del fotografo.

Funerali di Oliviero Toscani, la data e il commovente ricordo dei Frati e di Luca Zaia per il Veneto

“Vogliamo ricordare Oliviero Toscani con tanta gratitudine” hanno scritto i frati, È un grande artista che ha condiviso con noi la sua creatività: possa Oliviero riposare nella Pace e i suoi cari siano consolati nell’intimo del cuore”. Oliviero Toscani ha collaborato anche con loro, dal 2017 al 2019 scattando due copertine per la rivista del convento. Oltretutto, proprio nella Piazza Minore San Francesco era stata organizzata la mostra Razza Umana. Per quanto riguarda i funerali di Oliviero Toscani, non è ancora nota la data, ma possiamo presupporre che si terranno entro i canonici tre giorni dalla morte.

A rendere omaggio all’artista anche Luca Zaia, governatore del Veneto che lo ha definito come un personaggio dalla mente fervida, che ha sempre avuto il coraggio di stupire e di prendere “posizioni controverse“. Del resto Oliviero Toscani è sempre stato un fotografo geniale, che ha portato in Italia e nel mondo la fotografia come provocazione, scioccando e lasciando senza parole la politica e gli spettatori. Legatissimo al Veneto, è stato un orgoglio della regione. Zaia ha continuato così: “A tutta la sua famiglia e a chi lo ha conosciuto e apprezzato rivolgo le mie più sentite condoglianze”.