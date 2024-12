Quando sono le registrazioni di Uomini e Donne? Anticipazioni puntate di gennaio del programma di Maria De Filippi

In occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno i palinsesti sia Mediaset che Rai subiscono delle variazioni ed Uomini e Donne non fa eccezioni. Il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi che vede nelle vesti di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per due settimane non andrà in onda. Quando sono le registrazioni di Uomini e Donne? Quando i vari protagonisti del Trono Over e Trono Classico torneranno in studio per raccontare le loro vicende sentimentali e personali?

Al momento non c’è una data certa su quando sono le registrazioni di Uomini e Donne ma sembra non esserci dubbi sul fatto che saranno dopo le Feste. In questi ultimi mesi le registrazioni non si sono svolte quasi mai in giorni fissi e stabili, spesso sono state il lunedì, il martedì e il mercoledì ma a volta anche il giovedì e il venerdì quindi per scoprire quando saranno ed avere delle anticipazioni sulle puntate di gennaio di Uomini e Donne è necessario attendere le informazioni ufficiali. Sicuramente la data, però, sarà dopo il 7 gennaio 2024.

Uomini e Donne anticipazioni gennaio 2025: cosa succederà nelle prossime puntate

In attesa di scoprire con esattezza quando sono le registrazioni di Uomini e Donne e già possibile svelare che nelle prossime puntate accadranno tantissimi colpi di scena. Innanzitutto ci sarà la fine del Trono di Michele Longobardi, cacciato dopo essere stato al centro di numerose segnalazioni, la sua corteggiatrice Mary ha rivelato alla redazione di essere stata contattata sui social da lui con un profilo fake. A questo punto la situazione è degenerata quando Alessandra Somensi, ex corteggiatrice del dating show, è uscita allo scoperto rivelando di avere una frequentazione con Michele fuori dal programma. Dopo essere stato smascherato e cacciato il Trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne è finito tra le lacrime.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne sulle puntate di gennaio si scopre che Martina De Ioannon è vicina alla scelta: chi sarà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri? La giovane romana ha concentrato le sue frequentazioni sui due corteggiatori molto diversi tra loro, più sicuro e riservato il primo, più estroverso il secondo. Con entrambi ci sono esterne importanti, confronti e discussioni ed anche baci appassionati. In questi giorni Martina è stata beccata prima insieme a Ciro e poi insieme a Gianmarco tanto che secondo indiscrezioni e rumors lui potrebbe sceglierlo anche se Gianmarco è arrivato persino a lanciare un avvertimento sostenendo che potrebbe dirle un NO se tirasse troppo la corda: chi sarà tra Ciro e Gianmarco la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne?