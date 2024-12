Uomini e Donne Auguri di Buon Natale 2024 dalle troniste del Trono Classico: Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino: “Passeremo le Feste…”

In occasione delle Feste di Natale le troniste del Trono Classico di Uomini e Donne hanno voluto fare i loro personali auguri di Buon Natale 2024. Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, al sito di Witty Tv, hanno spiegato come trascorreranno queste feste e quali sono almeno tre buoni propositi per il nuovo anno. Innanzitutto Francesca Sorrentino ha rivelato che festeggerà con la sua famiglia: “Pranzo a casa di mia nonna.” Martina De Ioannon, invece, ha rivelato: “A Natale parto con i miei genitori, andiamo in montagna tutti insieme anche con i mie fratelli.”

Insomma feste in famiglia per entrambe le tronista del dating show di Canale5 le uniche rimaste del Trono Over dopo l’abbandono di Alessio Pecorelli prima, perché pare che avesse una fidanzata al di fuori del programma e Michele Longobardi dopo, che dopo essere finito nel mirino per aver creato dei profili fake è stato smascherato dalle segnalazioni. L’ex volto del programma Alessandra Somensi, infatti, ha rivelato alla redazione di aver iniziato una frequentazione con il giovane mentre quest’ultimo era sul Trono e per questo Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino del Trono Classico di Uomini e Donne: “I buoni propositi per l’anno nuovo”

Dopo gli auguri di Buon Natale 2024, le due troniste del Trono Classico di Uomini e Donne hanno rivelato i loro tre buoni propositi per l’anno nuovo. Martina De Ioannon ha ammesso: “Concentrarmi di più sul lavoro, dedicarmi tanto all’attività di famiglia perché quest’anno per impegni vari ho lasciato più spazio ai mie fratelli. Mi sto lanciando nella mia avventura di vivere da sola ed il buon proposito e di gestirla al meglio, e poi vivere con una persona che mi ami, che mi apprezzi per come sono ma soprattutto vivere una relazione in modo sano.” Francesca Sorrentino invece sui suoi buoni propositi ha rivelato: “Spero di stare bene e che le persone intorno a me stiano bene, spero di avere meno preoccupazioni, spero di trovare un equilibrio e una serenità e perché no anche una persona.”