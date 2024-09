Grande Fratello 2024, salta la puntata del giovedì sera da ottobre?

Il Grande Fratello 2024 ha preso il via lo scorso lunedì 16 settembre con la sua nuova edizione, ma potrebbe andare subito incontro ad alcune modifiche nel palinsesto di Canale 5. Come spesso accaduto nel corso delle ultime edizioni, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha spesso dovuto fare i conti con improvvisi cambi di programmazione e slittamenti nel palinsesto televisivo, e anche quest’anno potrebbe ripetersi lo stesso destino.

Il programma è sinora andato in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì sera, così come accaduto anche nella fase iniziale delle precedenti edizioni; le cose però rischiano di cambiare. Come rivela Novella 2000, Mediaset starebbe pensando di cancellare la puntata del giovedì sera a partire da ottobre e abolire così il doppio appuntamento settimanale, confermando solo quello consueto del lunedì sera. Una mossa che si è spesso ripetuta anche gli scorsi anni; tale novità potrebbe avvenire già a partire dalla prossima settimana, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.

Grande Fratello 2024, addio giovedì sera: al suo posto Endless Love

La puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera, giovedì 26 settembre 2024, è ovviamente confermata e regalerà numerose sorprese e colpi di scena al pubblico. Ma cosa andrà in onda da ottobre il giovedì sera, al posto del reality? Mediaset starebbe valutando di occupare lo slot del giovedì con Endless Love, la seguitissima soap opera turca che abbandonerebbe così la messa in onda del venerdì.

La mossa è legata alla necessità di fare spazio nell’affollatissimo palinsesto di Canale 5; il Grande Fratello 2024 andrà così in onda solo il lunedì sera, Endless Love passa al giovedì mentre lo slot del venerdì lasciato libero dalla soap verrà occupato dalla serie Storia di una famiglia perbene 2. Aria di cambiamento dunque, soprattutto per il reality di Alfonso Signorini che verrà così ridotto ad un solo appuntamento settimanale.

