Quanto valgono le medaglie Olimpiadi di Parigi 2024 di oro, argento e bronzo? Parla il responsabile

Avere in bacheca una medaglia olimpica è il sogno di qualsiasi sportivo professionista mentre le gare e le vittorie appassionano tutti gli altri. Ed in molti, tuttavia, guardando i Giochi Olimpici 2024 che si stanno svolgendo a Parigi si chiedono quanto valgono le medaglie Olimpiadi di Parigi 2024? A fare chiarezza è intervenuto Tony Estanguet ex canoista e oggi responsabile dei Giochi parigini che, stando a quanto riporta GQ, ha rivelato: “Abbiamo voluto creare una medaglia che rappresenti il meglio della Francia.” Per poi aggiungere che ogni premio, ne sono state realizzate 5084 esemplari, conterrà un pezzetto di Tour Eiffel, per l’esattezza 18 grammi. Il materiale è stato prelevato dalla Iron Lady durante uno degli ultimi restauri ed è stato conservato gelosamente fin quando non si è deciso di iniziare la produzione delle medaglie.

E nel dettaglio, quanto valgono le medaglie Olimpiadi di Parigi 2024? Il loro valore di mercato non è stato dichiarato anche se sono ovviamente pezzi di altissimo valore e prestigio. Invece, facendo un calcolo puramente materiale, all’interno di ognuna ci sono 18 grammi di Tour Eiffel, ma nonostante ciò non valgono molto in termini assoluti. Anche quella d’oro, infatti, ne contiene solo 6 grammi. Per questo motivo, anche andando a fondere le medaglie e rivendendo i metalli ricavati, non si potrebbero incassare più di 700 euro per quella d’oro, poco più di 400 per quella d’argento e appena 7 euro per quella di bronzo, ma ovviamente il valore di un premio non sta in quello.

Olimpiadi di Parigi 2024: curiosità su medaglie e premi: quanto si vince

Per quanto riguarda gli atleti italiani, invece, a rendere noto quanto guadagneranno i campioni italiani in base al premio che porteranno a casa lo ha rivelato Giovanni Malagò. Il CONI del presidente Giovanni Malagò, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti i premi in denaro che si aggiudicheranno gli italiani capaci di conquistare uno dei tre gradini del podio nella propria specialità sportiva. L’obiettivo dichiarato dalla spedizione Azzurra è quello di riuscire a superare le 40 medaglie conquistate a Tokyo 2020. Ecco nel dettaglio i premi in denaro: 180 mila euro per la medaglia d’Oro; 90 mila euro per la medaglia d’Argento; 45 mila euro per la medaglia di Bronzo. Ecco chiarito quanto valgono le medaglie Olimpiadi di Parigi 2024.