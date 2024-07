DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI, PROGRAMMA, GARE E FINALI DEL GIORNO (OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO)

Ai Giochi Olimpici può succedere che i lunedì siano anche più belli dei weekend, quindi oggi 29 luglio la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 ci offrirà addirittura diciannove titoli da assegnare nelle prossime ore, più di quanto avevamo seguito nei primi due giorni dopo la cerimonia inaugurale. Già la mattina sarà vibrante: alle ore 9.30 ecco la finale carabina 10 metri femminile del tiro a segno, mentre alle ore 11.00 un doppio appuntamento con gare completamente diverse fra loro, cioè i tuffi sincro maschili dalla piattaforma 10 metri e la gara a squadre di equitazione, mentre alle ore 12.00 tornerà il tiro, con carabina 10 metri stavolta al maschile.

Sempre parlando “solo” delle finali, la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 ci offrirà la gara cross country di mountain bike maschile alle ore 14.10 per aprire il pomeriggio. Alle ore 15.00 riecco l’equitazione con il titolo individuale da assegnare, mentre le fasi finali per le medaglie del judo saranno come al solito a partire dalle ore 16.00: le categorie di peso interessate saranno i -73 kg maschili e i -57 kg femminili. Attorno alle ore 17.00 ci saranno altri due titoli da assegnare, cioè lo street maschile dello skateboard e la gara a squadre del tiro con l’arco, sempre in campo maschile.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: UNA SERATA RICCHISSIMA!

Tenetevi forte perché siamo solamente a metà dei titoli da assegnare oggi nella diretta live Olimpiadi Parigi 2024 oggi, lunedì 29 luglio. Alle ore 17.20 avremo la finale della canoa slalom canadese maschile e alle ore 17.30 avrà inizio un appuntamento fra i più affascinanti, il concorso generale a squadre maschile della ginnastica artistica, poi resteranno come ormai consuetudine le sessioni serali delle finali di nuoto e scherma. Stiamo innanzitutto la scherma, che completerà i propri titoli individuali con la finale della sciabola femminile alle ore 21.45 e infine il fioretto maschile alle ore 22.10.

Dulcis in fundo il nuoto, che a partire dalle ore 20.30 avrà oggi la bellezza di cinque titoli da assegnare per la diretta live Olimpiadi Parigi 2024. Li citiamo nell’ordine in cui si disputeranno le finali: via con i 400 misti femminili, poi i 200 sl maschili, i 100 dorso sempre al maschile, i 100 rana femminili e in conclusione i 200 sl sempre per le donne. Poi ci sarà anche tantissimo altro nelle competizioni che procedono con le loro fasi intermedie, spendiamo l’ultima citazione per il debutto del Setterosa, alle ore 14.00 avremo Italia Francia di pallanuoto femminile.