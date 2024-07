MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: VITTORIA ITALIA TIRO CON L’ARCO

L’obiettivo alle Olimpiadi Parigi 2024 dell’Italia oggi 29 luglio, è quello di aumentare il proprio bagaglio di medaglie dopo il grande ottenuto da Nicolò Martinenghi. La vittoria dell’Italia Beach volley ha vinto contro l’Australia grazie alla super prestazione del duo Nicolai-Cottafava. Italia che sorride anche nel tiro con l’arco con la vittoria contro il Kazakistan seppur con tanta difficoltà.

I tre italiani sono riusciti ad avere la meglio allo spareggio dopo aver vinto il primo set di gioco. Gli azzurri salgono ai quarti di finale dove affronteranno i beniamini casa della Francia. (Marco Genduso)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: SI INIZIA!

La giornata del 28 luglio si è conclusa grazie all’ottimo risultato raggiunto da Nicolò Martinenghi. Il nuotatore italiano è riuscito ad ottenere la medaglia d’oro, la prima di Parigi 2024 per gli azzurri, alla luce di una pregevole prestazione sui 100 m nuoto stile rana. L’atleta di Varese ha chiuso con il tempo di 59”03, davanti al britannico Adam Peaty e all’americano Fink.

Attualmente l’Italia si ritrova al settimo posto, alla luce di un medagliere che li vede aver raccolto un oro, due argenti e tre bronzo. La terza giornata di olimpiadi potrebbe regalare all’Italia nuove medaglie per cercare di eguagliare, o magari sorpassare, le 40 ottenute della passata edizione svolta a Tokyo. (Marco Genduso)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL MEDAGLIERE

Manca pochissimo all’apertura della terza giornata di gare olimpioniche che porterà – inevitabilmente – ad uno stravolgimento del medagliere Olimpiadi Parigi 2024: attualmente l’Italia occupa un ottimo settimo posto in classifica, ma l’obiettivo resta sempre quello di accaparrarsi il primo ed eguagliare (o addirittura superare) il record di medaglie vinte nei giochi di Tokyo del 2020 quando i nostri azzurri se ne portarono a casa ben 40.

Partendo proprio dall’attuale medagliere Olimpiadi Parigi 2024 vale la pena ricordare che il settimo posto dell’Italia in classifica si deve soprattutto all’ottimo risultato ottenuto ieri da Nicolò Martinenghi: titolare del primissimo oro olimpico per il Bel Paese con una performance incredibile nei 100 metri a nuoto stile rana; ma non vanno dimenticati neppure i suoi 5 colleghi che hanno conquistato un totale di 2 argenti e 3 bronzi.

L’attuale ‘avversario’ da scardinare per l’Italia è la Cina che vanta già 3 ori e ci precede nella classifica; per poi puntare alla Corea del Sud, alla Francia, agli USA – terzi nel podio olimpico – all’Australia ed infine al primissimo posto del podio occupato dal Giappone che (come gli australiani) ha vinto ben 4 ori nei primi due giorni delle Olimpiadi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: DA SOLLAZZO A MARINI I PRIMI ITALIANI IN GARA

Gli occhi – insomma – restano puntati sulla giornata di oggi e su tutte le novità che le numerose gare in programma potrebbero portare al medagliere Olimpiadi Parigi 2024: in totale le medaglie che attendono sportivi ed atleti sono ben 13 a partire dalle ore 11 quando si disputeranno le finalissime di salto ad ostacoli in equitazione ben tre azzurri in gara tra Evelina Bertoli, Pietro Sandei e Giovanni Ugolotti.

Alle 12 – poi – toccherà a Danilo Dennis Sollazzo, che si giocherà il tutto e per tutto nelle finali di carabina maschile, aprendo di pochissimo la strada (ma qui parliamo di sedicesimi di finale, senza medaglie in palio che potrebbero influenzare la classifica o il medagliere Olimpiadi Parigi 2024) alla scherma che vedrà il nostrano campione mondiale Tommaso Marini: la finale – sempre di fioretto individuale – si disputerà alle 21:15 e l’attesa è tanta perché il campione è uno dei favoriti per il secondo oro italiano.

TUTTI GLI AZZURRI CHE CERCHERANNO UN POSTO NELLA CLASSIFICA DELLE OLIMPIADI 2024

Tornando all’ordine di gara, alle 14:10 Simone Avondetto e Luca Braidot scenderanno in campo sulle loro Mountain Bike per cercare di conquistare almeno una delle medaglie in gara; mentre alle 16 in punto tra il Judo maschile e quello femminile vedremo – da un lato – Manuel Lombardo e – dall’altro – Veronica Toniolo cercare di conquistare un podio olimpionico. Nella lunga giornata di oggi potrebbero influenzare il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 anche la gare di Tiro con l’arco maschile, di Canoa slalom e di Ginnastica Artistica che vedranno ben 9 azzurri tra Musolesi, Ivaldi e Abbadini.

Ore 20:30 appuntamento con il nuoto femminile che vedrà in piscina la nostrana Sara Franceschi cercare di imitare gli ottimi risultati di ieri di Martinenghi e Ceccon; mentre quest’ultimo tornerà ‘in pista’ alle 21:19 per la finale dei 100 metri dorso, aprendo le porte (e saranno le 21:25) a Benedetta Pilato con la finale di nuoto a rana e manca all’appello solamente la squadra azzurra di Sciabola femminile che cercherà un posto in classifica alle 20:50.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024

1. Giappone 4-2-1

2. Australia 4-2-0

3. Stati Uniti 3-6-3

4. Francia 3-3-2

…

7. Italia 1-2-3