Quartetto Flegreo chi sono? Simona Sorrentino, Fabiana Sirigu, Luigi Tufano, Marco Pescosoli/ A Sanremo 2023

QUARTETTO FLEGREO, OGGI DUETTO CON LEO GASSMANN

Sarà il Quartetto Flegreo, insieme a Edoardo Bennato, ad affiancare Leo Gassmann nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, portando sul palco del teatro “Ariston” un medley dei successi del cantautore partenopeo. I componenti del Quartetto Flegreo, in base a quanto risulta dal loro canale YouTube, sono Simona Sorrentino (primo violino), Fabiana Sirigu (secondo violino), Luigi Tufano (viola) e Marco Pescosolido (violoncello). Indubbiamente, i loro archi contribuiranno a creare un’atmosfera unica durante l’esecuzione dei successi più grandi di Bennato.

Il web non pullula di informazioni su di loro, anche se va detto che da anni collaborano con l’artista campano, esibendosi con lui in giro per l’Italia. Indubbiamente, la più attiva sui social è Simona Sorrentino, che ha condiviso su Instagram uno scatto all’esterno del teatro “Ariston”, col quale ha sottolineato l’emozione di tornare al Festival 17 anni dopo la sua ultima apparizione.

QUARTETTO FLEGREO A SANREMO 2023: SIMONA SORRENTINO, PRIMO VIOLINO D’AUTORE

Il Quartetto Flegreo che duetterà con Leo Gassmann a Sanremo 2023 (e con Edoardo Bennato, ndr), viene raccontato online quindi prevalentemente dal suo primo violino, Simona Sorrentino. Consultando il suo sito web, si scopre che la musicista si è laureata in violino al Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella” con il massimo dei voti e svolge la sua attività concertistica sia da solista che in formazioni da camera e in orchestra. Il suo repertorio spazia dalla classica, pop-rock alle sperimentazioni sulla musica house.

Nell’ambito della musica classica, Simona Sorrentino (dal 2001 nel Quartetto Flegreo, ndr) ha collaborato con: “Nuova Orchestra Scarlatti”, “Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella”, “Orchestra del Teatro Verdi di Salerno” e i Maestri Prencipe, Franzetti, Marin. Ha collaborato anche con Sal Da Vinci, Claudio Baglioni e Alessandro Siani, oltre ad avere partecipato al programma televisivo di Rai Uno “L’anno che verrà” nel 2015. Per quanto riguarda la musica house, la violinista del Quartetto Flegreo esegue performance live con il violino elettrico su dj set nei locali più prestigiosi in Italia e non solo.











