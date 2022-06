Quarto Grado, 24 giugno/ Anticipazioni e casi: Elena Del Pozzo e morte Pedrazzini

Quarto Grado, la puntata di oggi 24 giugno 2022: i casi

Stasera, venerdì 24 giugno 2022, andrà in onda su Rete 4 dalle ore 21.25 circa la nuova puntata di Quarto Grado come sempre condotto da Gianluigi Nuzzi e con Alessandra Viero. La trasmissione a cura di Siria Magri aprirà i battenti concentrandosi sin dall’inizio su uno dei casi di cronaca che più ha sconvolto gli italiani nell’ultimo periodo, ovvero l’omicidio della piccola Elena Del Pozzo.

A Quarto Grado, stasera sarà ripercorsa l’intera vicenda relativa all’uccisione della bambina in provincia di Catania, uccisa dalla mamma Martina Patti, su sua stessa ammissione. Proprio quest’ultima ne avrebbe poi permesso il ritrovamento del cadavere nelle campagne di Mascalucia, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Qui, sempre secondo la donna, l’avrebbe uccisa. Oggi Martina Patti è accusata di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere e secondo il giudice, che ha confermato il fermo, avrebbe agito in maniera premeditata e con estrema lucidità. Ancora in corso le ricerche sull’arma del delitto mentre chi indaga intende fare luce sulla presenza di possibili complici.

Il caso di Giuseppe Pedrazzini a Quarto Grado

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado in programma per stasera 24 giugno 2022 ci sarà spazio ancora una volta per l’approfondimento sul caso di Giuseppe Pedrazzini. Si tratta dell’uomo 77enne di Toano, in provincia di Reggio Emilia, rinvenuto lo scorso 11 maggio in fondo ad un pozzo, a poca distanza dalla sua abitazione nella quale viveva con la moglie Marta, la figlia Silvia e il genero Riccardo. I tre dopo essere stati arrestati e successivamente scarcerati sono ancora indagati, ma qual è la loro reale responsabilità nel giallo?

Quelli emersi dalle anticipazioni saranno solo alcuni dei casi al centro della nuova puntata odierna di Quarto Grado che vedrà l'intervento di ospiti ed esperti durante la serata. La trasmissione di approfondimento giornalistico potrà essere seguita oltre che in tv anche in live streaming attraverso le piattaforme offerte da Mediaset Infinity, via web da pc ma anche in mobile su smartphone e tablet. Attraverso le medesime piattaforme sarà poi possibile recuperare i singoli servizi sui casi affrontati o l'intera puntata poco dopo la messa in onda su Rete 4.











