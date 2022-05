Quarto Grado, puntata 27 maggio/ Diretta e casi: Giuseppe Pedrazzini e setta Ramtha

Quarto Grado, la puntata di oggi 27 maggio 2022

Torna nella prima serata di oggi l’appuntamento con la trasmissione Quarto Grado, in onda dalle ore 21.20 circa su Rete 4. Alla conduzione del consueto appuntamento con l’informazione e l’approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri ritroveremo Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Due i casi centrali che saranno affrontati nel corso della trasmissione Mediaset: il duplice suicidio della coppia seguaci della setta Ramtha e la morte di Giuseppe Pedrazzini.

Liliana Resinovich cercava online come divorziare/ Sebastiano: "Mi ha preso in giro?"

Le anticipazioni sulla puntata del 27 maggio annunciano che i riflettori si accenderanno sul recente caso che ha visto la morte della coppia di coniugi romani, ex dipendenti del Senato in pensione, trovati morti a Spinello, in provincia di Forlì. Paolo Neri, 67 anni, e Stefania Platania, 65 anni, sono stati rinvenuti senza vita la sera del 21 maggio scorso. Inizialmente si era ipotizzato un caso di omicidio-suicidio ma il rinvenimento delle due armi hanno portato ad un’altra verità shock. I loro corpi sono stati trovati dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione dei figli che faticavano a mettersi in contatto con loro. Le due vittime sarebbero appartenenti alla setta dei Ramtha sulla quale si tenterà di fare luce nel corso della serata.

Gigi Bici ucciso con revolver di fine '800?/ Padre Barbara Pasetti: "Non è stata lei"

La morte di Giuseppe Pedrazzini a Quarto Grado

Durante la puntata di stasera all’insegna di Quarto Grado, anche il caso della morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne rinvenuto senza vita in un pozzo nei pressi della sua abitazione a Toano, in provincia di Reggio Emilia, la sera dell’11 maggio scorso. Per la sua morte sono stati indagati tre familiari: si tratta del genero Riccardo Guida, della figlia Silvia Pedrazzini e della moglie Marta Ghilardini. Dopo il loro arresto sono stati poi scarcerati ma il gip ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di firma. Resta il giallo su come il corpo dell’uomo possa essere finito nel pozzo e potrebbe essere risolto grazie ad una importante intercettazione.

Saman Abbas, auto poteva salvarla?/ Foto: veicolo tra le serre prima della scomparsa

La trasmissione Quarto Grado tornerà questa sera come sempre in diretta tv su Rete 4 ma potrà essere visionabile anche in live streaming attraverso le piattaforme Mediaset Infinity sia web che app ufficiale, dunque da pc ma anche in mobilità su tablet e smartphone. Successivamente i servizi e l’intera puntata saranno disponibili per poter essere rivisti on demand.











© RIPRODUZIONE RISERVATA