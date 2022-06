Quarto Grado, puntata 3 giugno/ Diretta e casi: Beppe Pedrazzini e Liliana Resinovich

Quarto Grado, la puntata di oggi 3 giugno 2022

Questa sera, venerdì 3 giugno 2022, andrà in onda su Rete 4 la prima puntata del mese all’insegna della trasmissione Quarto Grado. Nel corso del nuovo appuntamento ritroveremo il padrone di casa Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, pronti come sempre a tenerci compagnia con i casi di cronaca del momento. I loro commenti, i servizi e la parola agli opinionisti ed agli esperti per tentare di fare il punto sui maggiori gialli ancora irrisolti. Due, nello specifico, i casi principali che saranno affrontati nel corso della diretta all’insegna di Quarto Grado.

Nel corso della trasmissione a cura di Siria Magri sarà affrontato il giallo relativo alla morte di Giuseppe “Beppe” Pedrazzini, il pensionato 77enne trovato senza vita in un pozzo a Toano, in provincia di Reggio Emilia, nei pressi della sua abitazione, la sera dell’11 maggio. Come è finito dentro il pozzo? E soprattutto, è stato ucciso? La moglie Marta Ghilardini, il genero Riccardo Guida e la figlia Silvia sono stati indagati per la sua morte, arrestati ma successivamente scarcerati. Scopriremo nel corso della trasmissione Quarto Grado quali sono le novità sulle loro attuali posizioni rispetto al giallo. È possibile infatti che ci sia stata una importante svolta dopo che la moglie Marta è stata ascoltata per sette lunghe ore rilasciando dichiarazioni spontanee agli inquirenti nelle quali potrebbe avere accusato figlia e genero che di contro respingono ogni responsabilità.

Il caso di Liliana Resinovich a Quarto Grado

Il giallo di Liliana Resinovich tornerà anche questa sera centrale nel corso della nuova puntata di Quarto Grado. Dopo aver ascoltato le parole di Claudio Sterpin, l’amico speciale della donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio scorso, gli interrogativi sulle modalità della morte non sono ancora del tutto scomparsi. Si è trattato di un suicidio o di un terribile omicidio? Ad oggi gli elementi raccolti non sarebbero ancora sufficienti a fare chiarezza, mentre gli inquirenti continuano a indagare per sequestro di persona a carico di ignoti. Su tale piano, infatti, sia il marito Sebastiano Visintin che Claudio Sterpin avrebbero degli alibi solidissimi.

Questi e molti altri saranno i casi al centro della puntata di oggi 3 giugno di Quarto Grado, che come sempre andrà in onda in diretta su Rete 4 dalle ore 21.20 circa. In alternativa potrà sempre essere seguita in live streaming, contemporaneamente alla messa in onda televisiva, attraverso le piattaforme di Mediaset Infinity. In che modo? Collegandosi da pc o attraverso app ufficiale e gratuita anche da dispositivi mobili, tablet e smartphone. Servizi singoli e puntata integrale saranno recuperabili attraverso le medesime modalità.











