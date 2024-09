Quel certo non so che, diretto da Norman Jewison

Lunedì 16 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, la commedia del 1963 dal titolo Quel certo non so che.

Il film è diretto dal regista Norman Jewison, vincitore nel 1999 del Premio Irving G. Thalberg per essere stato uno tra i produttori più creativi nel panorama cinematografico statunitense.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Frank De Vol, candidato per ben 4 volte al Premio Oscar alla migliore colonna sonora, di cui uno vinto per Piano… piano, dolce Carlotta (1965).

La protagonista del film Quel certo non so che è interpretata dalla splendida e talentuosa Doris Day, che lavorerà nuovamente con il regista l’anno successivo in Non mandarmi fiori!.

Al suo fianco l’attore James Garner, conosciuto per i suoi ruoli da protagonista in serie tv di grande successo, come Maverick (1957-1960) e Agenzia Rockford (1974-1980), e che aveva già lavorato con Doris Day in quello stesso anno in Fammi posto tesoro di Michael Gordon.

Nel cast del film Quel certo non so che anche Arlene Francis, Edward Andrews, Reginald Owen, ZaSu Pitts, Elliott Reid, Alice Pearce e Kym Karath.

La trama del film Quel certo non so che: da casalinga a stella del piccolo schermo

Quel certo non so che racconta la storia di una donna, Beverly Boyer (Doris Day), che trascorre le sue monotone giornate tra casa e figli, dedicandosi ai lavori di pulizia e a tutte quelle che sono le mansioni casalinghe, mentre suo marito è indaffarato con il suo lavoro e impegnato a costruire una brillante carriera.

La donna si dimostra particolarmente abile nell’educazione dei figli, riuscendo a convincerli a compiere anche le operazioni di pulizia personale più noiose, senza particolari difficoltà.

Le sue capacità di persuasione vengono notate da uno scaltro pubblicitario, che decide di sfruttarla per renderla protagonista di alcuni spot pubblicitari, vedendo in lei una possibile fonte di guadagno.

Di fronte alla possibilità di costruire una propria carriera e di poter fuggire dalla noiosa routine domestica, la protagonista non ci pensa due volte e accetta di buon grado l’offerta, nascondendo la sua nuova attività al marito.

Beverly ottiene immediatamente un enorme successo, al di là di qualunque sua aspettativa, e con i suoi primi guadagni decide di sorprendere il marito facendo installare nel giardino di casa una bellissima piscina in cui potersi rilassare durante il periodo estivo.

Venuto a conoscenza del lavoro della moglie, però, l’uomo si dimostra molto dubbioso, in particolare per le sue nuove frequentazioni. Inizieranno, quindi, una serie di litigi nella coppia che porteranno la protagonista a dover prendere un’importante decisione.