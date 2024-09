Amore, ritorna!, film diretto da Delbert Mann: ecco il cast

Lunedì 9 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia sentimentale del 1961 dal titolo Amore, ritorna!.

Il film è diretto dal noto regista Delbert Mann, vincitore del Premio Oscar per la pellicola Marty, vita di un timido.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Frank De Vol, nominato per ben 4 volte al Premio Oscar per la migliore colonna sonora.

Il protagonista è interpretato dal celebre attore Rock Hudson, che lavorerà nuovamente con il regista due anni più tardi in La veglia delle aquile.

Al suo fianco la splendida attrice Doris Day, con cui Hudson strinse un legame molto profondo non solo sul set, lavorando a diversi progetti insieme come Il letto racconta… e Non mandarmi fiori, ma anche personale.

Nel cast anche l’attore Tony Randall, che nel corso della sua carriera ha partecipato a tutti i lungometraggi che hanno visto come protagonista la coppia Hudson-Day.

La trama del film Amore, ritorna!: un prodotto inesistente e due pubblicitari rivali

Amore, ritorna! racconta la storia di Jerry Webster (Rock Hudson) e Carol Templeton (Doris Day), una coppia di pubblicitari che però lavora per due compagnie diverse e concorrenti.

I due cercano di ostacolarsi in ogni modo a vicenda, in particolare la donna non approva i metodi utilizzati dal suo rivale, che pur di riuscire a conquistare una bella ragazza le offre la possibilità di diventare protagonista di alcuni spot pubblicitari che in realtà non esistono.

Quando, però, arriva il momento di trasmettere questi spot in televisione, Carol fa la sua mossa, pronta a strappare questo importante cliente al suo avversario.

Jerry, ormai messo alle strette, dovrà mettere in campo tutta la sua inventiva per creare davvero questo prodotto, grazie all’aiuto del dottor Linus Tyler, l’unico che può salvarlo.

