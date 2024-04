Quel maledetto colpo al Rio Grande Express/ Trama e cast del western con John Wayne, oggi 11 aprile 2024

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, le curiosità del film

Giovedì 11 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,40, il film western del 1973 dal titolo Quel maledetto colpo al Rio Grande Express. La pellicola è diretta dal regista Burt Kennedy, diventato famoso nel 1967 per avere girato Tempo di terrore con Henry Fonda. Il film è prodotto dal primogenito dell’attore di Hollywood John Wayne, Michael Wayne, e dallo stesso artista.

Wayne torna anche in questa occasione nei panni del protagonista senza macchia e senza paura che lo ha reso celebre in tutto il mondo, tanto da fargli ottenere il tredicesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema.

Al suo fianco l’attrice Ann-Margret, candidata due volte al Premio Oscar per Conoscenza carnale (1972) e Tommy (1976). Nel cast del film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express anche l’attore australiano Rod Taylor, diventato celebre a livello internazionale per la sua interpretazione in Gli uccelli di Alfred Hitchcock (1963).

La trama del film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express: una refurtiva da recuperare si rivela una truffa

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express racconta la storia del vecchio, ma sempre coraggioso Lane (John Wayne), un ex comandante dell’esercito nordista che ha accettato una missione piuttosto rischiosa.

Una giovane e affascinante vedova, Belinda Lowe (Ann-Margret), gli ha infatti offerto un lauto compenso purché l’uomo riesca a recuperare 500 milioni di dollari in oro, bottino di una rapina compiuta anni prima dal suo ormai defunto marito e dai suoi dieci complici.

L’uomo avrebbe nascosto il malloppo all’interno di una locomotiva deragliata nel deserto del Messico e Belinda vorrebbe recuperare questo tesoro per restituirlo e riabilitare la memoria del suo amato. Lane parte quindi in missione in compagnia di due amici di vecchia data, John e Grady, del giovane Ben, di due uomini scelti per quella occasione e della stessa vedova.

Ciò che non sanno è che a seguirli ci saranno i vecchi complici del marito e alcuni criminali che si sono aggiunti al loro gruppo, desiderosi di mettere le mani sull’oro. Raggiunta finalmente la locomotiva, gli ex soci dell’uomo attaccano il protagonista ma vengono sconfitti in modo molto sanguinoso. Belinda si allontana così dal gruppo con la refurtiva, mentre il protagonista e i suoi uomini decidono generosamente di rinunciare a riscattere la loro ricompensa.

Poco dopo scoprono però che la donna non è la vedova del defunto criminale, bensì un’abile truffatrice, così Lane raggiunge il treno su cui è partita per riprendersi il tesoro che gli aveva sottratto…

