Qui e Adesso, Massimo Ranieri/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata: Nannini e Irama

QUI E ADESSO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Grandi ospiti e tanta musica per il quarto ed ultimo appuntamento con “Qui e adesso“, lo show che ha riportato in tv Massimo Ranieri. Mercoledì 30 dicembre, in prima serata su Raitre, dal mitico Teatro Sistina di Roma, Massimo Ranieri torna a fare compagnia ai telespettatori con l’ultima puntata del suo show che ha ottenuto un grandissimo successo. Anche questa sera non mancheranno grandi ospiti, tanta musica e divertimento. Il padrone di casa sarà come sempre Ranieri che, non solo darà vita a numeri spettacolari di varietà interpretando i grandi classici della canzone italiana e napoletana, ma regalerà anche dei momenti intimi durante gli incontri in camerino con i suoi ospiti. Se, infatti, sul palco, sfoggia tutta la propria creatività e il grandissimo talento artistico che lo rendono uno degli artisti italiani più completi di sempre, nei camerini del Teatro Sistina incontra i suoi amici con cui chiacchiera confidenzialmente come se non ci fossero le telecamere. Chi sono, dunque, gli ospiti dell’ultima puntata di “Qui e adesso“?

GLI OSPITI

Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli, Paolo Jannacci, Gianni Togni, Adriano Panatta e Marino Bartoletti sono gli ospiti dell’ultimo appuntamento con “Qui e adesso”. Oltre a regalare momenti musicali imperdibili, gli ospiti della serata si racconteranno in modo inedito nel camerino di Massimo Ranieri che, lontano dal palcoscenico, metterà a proprio agio gli amici che hanno accettato il suo invito. Al centro dell’ultima puntata dello show di Ranieri, naturalmente, ci sarà la musica. Sul palcoscenico del Teatro Sistina, accanto all’artista napoletano, anche questa sera ci sarà l’orchestra, un corpo di ballo di giovani danzatori che accompagnerà anche tutti gli ospiti e l’immancabile cast fisso del programma formato dai comici Maria di Biase e The Jackal e dal duo musicale Le EbbaneSis.



