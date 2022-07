Quino, chi è disegnatore “padre” di Mafalda/ Eco: “Ha creato eroe del nostro tempo”

CHI È QUINO, IL DISEGNATORE DI MAFALDA

Joaquín Salvador Lavado, noto in tutto il mondo come Quino, oggi avrebbe compiuto 90 anni. Purtroppo non ha raggiunto questo traguardo, perché nel 2020 è morto in Argentina. Il celebre motore di ricerca Google, però, oggi omaggia il “papà” di Mafalda, la bambina contestatrice e polemica protagonista dei suoi fumetti. Ritenuto l’umorista in lingua spagnola più tradotto al mondo, nacque a Mendoza nel 1932 da famiglia di immigrati spagnoli originari di Fuengirola. Restò orfano di madre a 13 anni e di padre a 16. Dopo la scuola dell’obbligo, si iscrisse alla Scuola di Belle Arti di Mendoza che però abbandonò due anni dopo. Grazie ad uno zio che faceva il grafico, Quino sin da bambino coltivò la passione per il disegno.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri l'estrazione numeri vincenti di oggi, 16 luglio 2022: le cinquine

Proprio per distinguerlo dallo zio Joaquín Tejón fu chiamato Quino. E fu proprio lo zio a pubblicare le prime vignette del nipote negli anni Cinquanta, poi raccolte nel libro Mundo Quino. Mafalda nacque dalla mano di Quino tra il 1962 e 1963 per la pubblicità delle lavatrici Mansfield. Il committente però non apprezzò i disegni di Quino, quindi la piccolezza restò nel cassetto fino al 1964, quando apparì sulle pagine del giornale di Buenos Aires Primera plana prima di passare l’anno successivo al quotidiano El Mundo.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 luglio 2022

UMBERTO ECO “QUINO HA CREATO EROE DEL NOSTRO TEMPO”

La genesi di Mafalda è, dunque, molto strana. Doveva servire per pubblicizzare una marca di elettrodomestici, invece tre anni dopo fu pubblicato il primo libro che raccoglieva in ordine cronologico le strisce della bambina di Quino. In soli due giorni andò esaurita una tiratura di 5mila copie. Nel 1973 però Quino “abbandonò” Mafalda perché era «a corto di idee», secondo una sua stessa dichiarazione. Si trasferì a Milano, dove continuò a realizzare pagine di pungente umorismo. Nel 1977 vinse il Dattero d’Oro al Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera, mentre nel 1978 la Palma d’Oro. Poi visse tra Buenos Aires, Madrid e Parigi. Ma nel 2004, in occasione dei 40 anni di Mafalda, Quino inaugurò a Milano una mostra itinerante, dal titolo “In viaggio con Mafalda“, curata da Ivan Giovannucci, con 60 pannelli con 77 strisce e 50 tavole di humour. Umberto Eco paragonò Mafalda a Charlie Brown e scrisse che quella ragazzina era «un eroe del nostro tempo», perché rifletteva le tendenza «di una gioventù irrequieta». Quindi, riteneva che i figli sarebbero diventati «tante Mafalde», motivo per il quale «non sarà allora imprudente trattare Mafalda col rispetto che merita un personaggio reale».

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 luglio 2022

QUINO E LE STORTURE DELLA SOCIETÀ

Quino, in effetti, ha il merito di aver disegnato una bambina, Mafalda, piena di idee per migliorare il mondo, con un occhio molto critico nei confronti delle storture della società. Il successo non poté che essere immediato. Anche per questo sorprese la scelta di interrompere le pubblicazioni. Ufficialmente la ragione è quella che vi abbiamo riportato, cioè che era a corto di idee, ma non si esclude che fosse legata alla crescente preoccupazione nei confronti del clima politico in Argentina, che stava andando incontro alla dittatura di Pinochet. Ma la sua Mafalda restò un’icona incontrastata, infatti nel 1976 fu scelta dall’Unicef come portavoce della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, invece alla fine degli anni Ottanta il regista cubano Juan Padrón ne trasse una serie animata. Nella seconda parte della sua carriera Quino si dedicò a editoriali a fumetti in cui disegnava con cinismo e ironia le illusioni della vita quotidiana, senza tralasciare temi come le assurdità burocratiche, l’insensatezza di una certa politica o le menti ristrette.











© RIPRODUZIONE RISERVATA