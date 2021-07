Rachele Risaliti, fidanzata di Castrovilli/ Miss Italia 2016 ha annullato le vacanze…

Chi è la fidanzata del centrocampista della Fiorentina e della nazionale italiana Gaetano Castrovilli? Stiamo parlando della bellissima Rachele Risaliti, un nome non proprio nuovo per coloro che conoscono il mondo dello spettacolo e del gossip in generale. Infatti, la ragazza toscana può vantare un passato straordinario nel concorso di bellezza più famoso del Belpaese; infatti, nel 2016, Rachele ha vinto Miss Italia e portato con orgoglio l’ambìta fascia per un anno. Col passare del tempo, fama e fascino sono notevolmente cresciuti anche agli occhi del pubblico.

La sua capacità di conquistare una star del calcio come Castrovilli non ha fatto altro che renderla ancora più nota e apprezzata agli occhi dei suoi follower. A proposito della sua relazione sentimentale, è stata lei stessa a ribadire come tra lei e il suo Gaetano sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, un amore a prima vista che si è consolidato passo dopo passo.

RACHELE RISALITI, FIDANZATA DI CASTROVILLI: NIENTE VACANZE PER AMORE

Rachele Risaliti, peraltro, ha tutta l’intenzione di conciliare i suoi impegni con quelli del fidanzato, Gaetano Castrovilli. Per chi è abituato a viaggiare in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo, tuttavia, non è facile tenere sotto controllo determinate situazioni: per esempio, i due hanno dovuto annullare le loro vacanze estive in questo 2021 per via dell’inaspettata convocazione di Castrovilli agli Europei 2020, in corso di svolgimento.

Recentemente, inoltre, Rachele ha parlato dei pregi e dei difetti del suo caro fidanzato. La solarità e la voglia di sorridere sono senz’altro un punto di forza del giovane, mentre tra i difetti lei ha evidenziato la sua voglia di avere sempre ragione. Per amore del suo Gaetano, Rachele ha rinunciato a un’importante offerta lavorativa a Milano, senza però mai pentirsene: anzi, si sente ancora più innamorata del suo uomo. Un rapporto solidificatosi ulteriormente anche durante il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus, durante il quale la coppia ha continuato a restare in forma fisica anche a domicilio, oltre a registrare storie divertenti da pubblicare sui canali social. Una relazione sentimentale va avanti anche grazie a questi piccoli momenti insieme.

