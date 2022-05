RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2022/ Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini

Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini presenteranno il Radio Zeta Future Hits Live 2022. I tre speaker di Radio Zeta il prossimo 9 giugno saliranno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica per un evento già sold out. Loro che vivono quotidianamente la generazione z, incarnandone peraltro i valori, porteranno energia e freschezza sul palco. L’evento sarà trasmesso in radiovisione dalle 21 in contemporanea su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play.

Il cast della serata è stellare e l’appuntamento si preannuncia imperdibile. Infatti, di seguito vi riportiamo l’elenco degli ospiti di Radio Zeta Future Hits Live 2022: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini sono volti e voci già noti per gli amici di Radio Zeta. Infatti, sono già protagonisti del palinsesto. Ad esempio, Paola Di Benedetto conduce “Generazione Zeta” il lunedì dalle 17 alle 19. Ma era già conosciuta per il suo forte seguito sui social e le sue esperienze televisive, come il Grande Fratello Vip, che ha vinto devolvendo l’intero montepremi a favore della Protezione civile per l’emergenza sanitaria causata dal Covid. Jody Cecchetto, che ha coltivato da sempre la passione per la musica, è anche attore, oltre che presentatore. Su Radio Zeta conduce “Destinazione Zeta“, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Anche Camila Ghini, figlia dell’attore Massimo Ghini, è un volto noto: ha fatto parte della squadra di Forum su Mediaset con Barbara Palombelli, ma la sua grande passione per la radio l’ha portata a RTL 102.5: per Radio Zeta si occupa di “Aperizeta” dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.

