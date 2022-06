Radio Zeta Future Hits Live 2022, streaming e tv/ Come guardare concerto in diretta

Oggi, giovedì 9 giugno, appuntamento dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma dove a partire dalle 21 va in scena il primo Radio Zeta Future Hits Live 2022. Dove seguire in streaming e tv il concerto? L’evento, in onda dalle 21.00, si può seguire su TV8 ma anche in diretta su Radio Zeta, al canale 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Sarà inoltre possibile guardare le esibizioni dei vari artisti su RTL 102.5, al canale 36 del digitale terrestre e al 736 di Sky. Possibile inoltre guardare il concerto in streaming su RTL 102.5.

Molteplici, dunque, i canali dove poter seguire l’evento. Il concerto è dedicato proprio alla Generazione Zeta, come ha affermato Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Gli artisti della Generazione Zeta sono il futuro, sono davvero bravi e hanno da dire cose belle”. Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, ha aggiunto: “Siamo molto felici di celebrare i ragazzi della Generazione Zeta con il primo Festival dedicato a loro. Festeggeremo la fine della scuola insieme ai 5000 giovani pronti a cantare i loro tormentoni preferiti”. Il concerto Future Hits Live 2022 è presentato da Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto, conduttori di Radio Zeta.

Radio Zeta Future Hits Live 2022: gli artisti

Per l’evento in programma oggi, giovedì 9 giugno, tantissimi gli artisti in scaletta. Al Future Hits Live 2022 ci sono infatti: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis (vincitore di Amici di Maria De Filippi), Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso. Sul palco, a sorpresa, è salito anche Fedez, con la sua nuova hit estiva “La Dolce vita”, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei.

