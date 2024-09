Il cantante italiano Raf, in arte Raffaele Riefoli, è un cantante ed autore italiano nato a Margherita di Savoia il 29 Settembre 1959. Parliamo di uno dei cantautori che ha fatto la storia della musica italiana, che è riuscito ad adeguarsi tra varie generazioni e che interverrà nella trasmissione Rai Da Noi…A ruota libera, programma in onda domenica 29 Settembre 2024. Ma andiamo a conoscere e vedere meglio chi è il cantautore italiano.

Gabriella Labate, il marito Raf e figli Bianca e Samuele/ "Dopo 35 anni non smettiamo di amarci"

Ad inizio carriera prima di affermarsi come Raf, Raffaele ha utilizzato lo pseudonimo Rip. Erano i tempi del 1980 e l’allora giovanissimo cantautore era il cantante e bassista dei Cafè Caracas ma man mano ha avuto grossi cambiamenti. Ora Raf ha 65 anni e vive insieme alla moglie Gabriella Labate, ex ballerina, attrice e coreografa. I due stanno insieme da quasi 30 anni ed hanno avuto due figli, Bianca e Samuele Riefoli.

Gabriella Labate, Bianca e Samuele, moglie e figli Raf/ "Il segreto del nostro amore? E' vivere!"

Con due genitori parte fissa dello show loro non potevano non prendere alcune delle caratteristiche e delle passioni dei due. Bianca ha circa 18 mila follower, un discreto seguito che le permette di mostrare sui social – anche mediante brevi short film – parte del suo talento. Oltre a questo lei ha lavorato dietro le quinte di alcuni programmi Mediaset come Avanti Un Altro e Grande Fratello Vip.

Bianca e Samuele Riefoli, cosa fanno ora i figli di Raf

Oltre a lavorare in questo mondo la figlia di Raf Bianca Aleida Riefoli ha una grande passione per la fotografia, a cui si dedica costantemente. Abbiamo conosciuto Bianca in Italia anche per una sua breve apparizione nel programma Emigratis, programma che vede protagonisti il duo comico Pio e Amedeo. Raf ha due figli, Bianca e Samuele e anche quest’ultimo vive in un settore simile a quello dei genitori, in questo caso si tratta della musica. Samuele Riefoli è un giovane cantante alle ‘prime armi’.

Gabriella Labate, moglie Raf/ Il cantante confessa: "le stavo antipatico, poi ha capito che sono timido"

Il suo nome d’arte nella musica è D’Art, visto una vaga somiglianza da bambino a D’Artagnan e da qui Samuele ha deciso per questo simpatico soprannome. Samuele ha duettato qualche anno fa con il padre nel brano musicale Samurai e sta provando a cimentarsi in questo mondo. Samuele (cosi come Bianca) ha un ottimo rapporto con il padre che lo ispira e lo aiuta in questa sua passione.

Sui propri canali social Samuele posta aggiornamenti sulla sua carriera lavorativa, ha scritto già diversi brani come Brutti Sogni, Fragile e Stupenda e prosegue senza sosta per credere nel suo sogno musicale. Riguardo i ricordi con il padre recentemente dichiarò: “Mio padre mi portava in studio, ho iniziato ad apprezzare e a 12 anni ho cominciato a prendere lezioni di chitarra, a 14 anni ho cominciato con la Garage Band e mio padre mi ha aiutato con la composizione musicale”. Due figli d’arte con la passione per musica e cinematografia, un sogno e tanta grande voglia di crescere.