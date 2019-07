Rafael Leao al Milan/ Operazione da 35 milioni di euro: rossoneri in pole

Le big italiane sono letteralmente pazze di Rafael Leao. Il giovane attaccante portoghese classe 1999, di proprietà del Lille, è stato accostato negli scorsi giorni all’Inter, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere il Milan la squadra in pole position per acquistarlo. Stando a quanto riferito stamane dai colleghi del quotidiano Tuttosport, pare infatti che il Diavolo abbia messo sul piatto un assegno da 35 milioni di euro per convincere il Lille a cedergli il cartellino del giocatore che viene considerato dagli addetti ai lavori il “nuovo Mbappè”. Un’operazione favorita da due aspetti da non sottovalutare; il primo, il fatto che l’agente del ragazzo sia Jorge Mendes, in ottimi rapporti con la società di via Aldo Rossi. La seconda questione riguarda invece il fatto che il Lille sia controllato praticamente dal fondo Elliott, lo stesso ai vertici del Milan, e che a marzo ha salvato i transalpini con un prestito da 117 milioni di euro.

RAFAEL LEAO AL MILAN

Leao sarebbe perfetto per un 4-3-1-2 in coppia con Piatek, ma anche eventualmente come prima punta in solitario in un 4-2-3-1. Un giocatore, che come detto in apertura, ha numerose estimatrici in Italia, e oltre alle due meneghine, attenzione anche a Roma, Juventus e Napoli. “Ricevo tantissime telefonate per Pépé e Leao – le parole di Gerard Lopez, il presidente del Lille, ai microfoni di Tuttosport – sono arrivate molte proposte per questi due ragazzi di talento. A Pepé – ha proseguito il numero uno della società francese – l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceduto in questa sessione di mercato, mentre per Leao la situazione è diversa: volevamo tenerlo ancora, però abbiamo deciso di lasciarlo andare perché sono arrivate per lui ancora più richieste che per Pepé”. Lopez ha infine confermato che il ragazzo ha moltissime offerte, ben 8 squadre di cui 4 italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA