Rafael Leao all’Inter/ Il 20enne talento portoghese è l’ultima idea per l’attacco

Nuova idea di mercato in casa Inter: il club nerazzurro starebbe pensando a Rafael Leao, centravanti francese di proprietà del Lille. Il 20enne della nazionale portoghese Under-21 sarebbe l’ultimo nome sulla lista del taccuino dell’amministratore delegato Beppe Marotta, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco nerazzurro. Reduce da un buon campionato in Ligue 1, con otto reti segnate, il ragazzo è attenzionato da numerose società, ed ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Può rappresentare un’interessante scelta per il reparto avanzato, soprattutto se unita all’esperienza di Edin Dzeko, centravanti della Roma che da giorni attende che la trattativa fra i giallorossi e i nerazzurri decolli definitivamente. Rafael Leao piace molto anche a Juventus e Napoli, e in passato ha sempre giocato nello Sporting Lisbona, prima nelle giovanili poi in prima squadra, prima del trasferimento in Francia avvenuto durante la scorsa estate.

RAFAEL LEAO ALL’INTER

Con un Leao che si avvicina sembrerebbe invece allontanarsi sempre più Romelo Lukaku. Per l’attaccante del Manchester United servono almeno 85 milioni di euro, ma l’Inter si spingerebbe al massimo fino a 70. Decisiva potrebbe essere la volontà dello stesso attaccante della nazionale belga, che ha già fatto capire di voler lasciare i Red Devils, spendendo parole d’amore nei confronti di Conte. Ma se non ci sarà alcuna aperta dall’Inghilterra, c’è il rischio che l’idea scemi definitivamente. Piace molto anche Edinson Cavani, che costa meno rispetto al collega belga, ma che ha 32 anni, sei in più di Lukaku. Il Matador ha però già giocato in Serie A, avendo indossato le casacche di Palermo e Napoli, e sarebbe una garanzia. Infine l’idea Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta reduce da una stagione a dir poco memorabile in maglia nerazzurra. Sullo sfondo rimangono le cessioni, a cominciare dal trio Perisic, Nainggolan e Icardi, che per ora non stanno facendo registrare novità.

