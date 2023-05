Rafael Leao è il rapper Way45/ Il bomber Milan farà un duetto con Lazza?

Rafael Leao è pronto a fare carriera nel mondo del rap dopo aver sfondato nel calcio. L’attaccante del Milan e della nazionale portoghese è infatti un grande amante della musica, e il suo nome d’arte è Way45 dove Way sta per la strada che da Almanda, distretto di Setubal dove è nato, lo ha condotto fino al calcio che conta, mentre 45 è il prefisso postale del sobborgo in cui è cresciuto. “C’era sempre musica in casa mia – ha raccontato lo stesso attaccante del Milan ai microfoni di Rollign Stone UK – mio zio era un dj e mio padre cantava. Così è nata la mia passione, ascoltando hip hop”.

E ancora: “Mi sono sempre identificato con i messaggi trasmessi da alcuni rapper a proposito del crescere in un ghetto”, aggiungendo che “solo con la musica riesco a esprimermi davvero, perché sono timido. Non mostro mai le mie emozioni, ma attraverso la musica posso farlo: è come se fossi in un altro mondo”. Refael Leao ha pubblicato il suo primo album sotto lo pseudonimo di Way45 nel 2021, e fra Youtube e Spotify è riuscito a totalizzare circa 4 milioni di visualizzazioni, numeri senza dubbio molto interessanti.

RAFAEL LEAO, IL NUOVO SINGOLO ZOZINHO: “ANTIPASTO DEL SECONDO ALBUM DI INEDITI”

Ed ora si preannuncia un nuovo singolo, leggasi Sozinho, che arriva ad un anno dall’uscita del precedente brano, Layah. La nuova canzone è già stata mostrata via Instagram con un piccolo teaser e Refael Leao l’ha definita: “Un antipasto del secondo album di inediti, che si intitola My Life in each verse, e uscirà entro la fine dell’anno”. Nel nuovo album l’attaccante 23enne rossonero racconta la sua vita da adolescente: “Ero un ragazzino con felpa e cappuccio in una piccola città, ma avevo un sogno. E ora sono una superstar: non pensavo che sarebbe successo davvero”.

E chissà che a breve non possa arrivare anche una collaborazione con un artista affermatissimo in Italia come Lazza, grande tifoso del Milan: “Apprezzo tantissimo i brani di Way45 – le parole dell’artista milanese a La Gazzetta dello Sport – voglio molto bene a Rafael: io e lui abbiamo più di una passione comune, su tutte il Milan e la musica. “Oltre a essere un ottimo calciatore è anche un bravo cantante e mi incuriosisce parecchio Se il Milan vince la Champions, faccio il feat a Rafa”, ha promesso il rapper.











