Rafael Leao, offerta monstre dall’Arabia Saudita/ Calciomercato Milan, pronti 175 mln di euro dall’Al Hilal

Rafael Leao, star del Milan e della nazionale portoghese, potrebbe lasciare il club rossonero durante il calciomercato della prossima estate, per trasferirsi in Arabia Saudita. Questa la notizia che sta circolando con forza nelle ultime ore e che è rilanciata in particolare dalla stampa portoghese di O Jogo. Sembra infatti che la squadra dell’Al Hilal, dove milita ad esempio l’ex stella del Barcellona e del Paris Saint Germain, Neymar, sarebbe pronto a presenta un’offerta incredibile per il gioiello lusitano di stanza a Milanello.

Si parla di vere e proprie follie e non è da escludere che venga compensata la clausola rescissoria presente nel contratto che lega Rafael Leao al Milano che è pari a 175 milioni di euro. Obiettivo dell’Al Hilal, costruire una squadra che possa vincere il prossimo Mondiale per Club che si giocherà in estate con la classica formula del mondiale fra le varie squadre che hanno vinto la rispettiva “Coppa dei campioni”, divenendo così la prima formazione del mondo arabo ad aver mai alzato questo trofeo.

RAFAEL LEAO, OFFERTA MONSTRE DALL’ARABIA SAUDITA: INCONTRO LA PROSSIMA SETTIMANA?

Ovviamente i sauditi non sono spaventati dai soldi, e i suddetti 175 milioni di euro non avrebbero per nulla scoraggiato i dirigenti dell’Al Hilal, che sarebbero così pronti a ricoprire d’oro non soltanto l’attaccante ma anche la stessa società milanese. Si tratta di indiscrezioni che vanno prese con le pinze ma il fatto che siano state riportate anche dall’agenzia Ansa, sottolineano quanto queste notizie sembrano di più di semplici rumors in vista del calciomercato estivo.

Secondo quanto scritto da O Jogo, la prossima settimana ci potrebbe già essere un incontro fra alcuni esponenti dell’Al Hilal e il padre di Rafa Leao, il signor Antonio che è colui che gestisce lo stesso calciatore. Presente inoltre anche l’intermerdiario di Mario Rui, che ha legami con la famiglia reale saudita, quest’ultima già concorde nell’avvallare l’operazione.

RAFAEL LEAO, OFFERTA MONSTRE DALL’ARABIA SAUDITA: ALL’AL HILAL RITROVEREBBE JUAN JESUS

L’idea è quindi quella di convincere Milan e giocatore con un’offerta monstre e se veramente la proposta venisse confermata è molto probabile che alla fine venga accolta, tenendo conto che i vertici meneghini hanno sempre ritenuto ogni giocatore cedibile in cambio di una buona offerta. A convincere l’attaccante del Milan al trasferimento, la presenza nell’Al Hilal del tecnico Jorge Jesus, che fu proprio l’allenatore che lanciò Rafael Leao allo Sporting di Lisbona.

Il bomber del Milan viene da una stagione un po’ in chiaro-scuro durante la quale ha segnato 14 reti, di cui solo 8 in campionato, una in Champions League, tre in Europa League e due in Coppa Italia, su 46 partite giocate. Quattordici invece gli assist, di cui 10 in Serie A e 4 in EuroLeague. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2028, quindi fra quattro anni e secondo Transfermarket la sua valutazione è di 90 milioni di euro, quindi quasi la metà della clausola.











