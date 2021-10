Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ “Aspirante Caressa”, spera di diventare telecronista sportivo

Chi è Raffaele Fiorella, concorrente Il Collegio 6?

Nella sesta edizione de Il Collegio che andrà in onda su Rai 2 ci sarà un altro collegiale: parliamo di Raffaele Fiorella che ha sedici anni e viene da Barletta. Nella prima parte del video di presentazione del programma, Raffaele Fiorella fa una descrizione di sé come se stesse commentando una partita di calcio: ebbene è un ragazzo schietto e di cuore.

Questa presentazione ovviamente non è casuale: infatti, è lo stesso Raffaele Fiorella che ci spiega che, per lui, il calcio non è solo uno sport, ma è vita e che da grande vuole proprio fare il telecronista sportivo. La cosa che più gli piace di questo lavoro è la possibilità di fomentare le persone, di dar loro la giusta carica per andare avanti. A proposito di questa sua grande passione per la telecronaca, interviene suo padre che racconta di come in casa vedano le partite senza volume in quanto ci pensa suo figlio a fare da telecronista di tutte le azioni che vede sullo schermo.

Raffaele Fiorella, semplice e simpatico ma…

Raffaele Fiorella si descrive come un ragazzo semplice e simpatico, ma soprattutto umile e che mette carattere in tutto ciò che fa – anche nelle azioni quotidiane come andare a buttare la spazzatura! Il video finisce con il padre che paragona l’avventura del Il Collegio ad una partita di calcio che sarà sicuramente vinta da suo figlio, senza alcun dubbio. Ovviamente anche questo ragazzo patito di calcio è presente già sui social: su Instagram troviamo il suo profilo aperto che conta diversi follower (precisamente 3.112 follower) con un totale di tre post presenti e diverse cartelle in evidenza che mostrano anche la sua passione per il calcio. Inoltre, Raffaele ha anche un account sulla nota piattaforma cinese Tiktok: qui ha circa 2814 follower con più di 27.2K di mi piace totali. Al momento sul suo profilo è presente un solo video che però ha milioni di view.

Video, Raffaele Fiorella si presenta





