Raffaele Pennacchio e Gabriele Riccio, da Ciao Darwin a Avanti un altro/ “Ruolo nuovo nel quiz Paolo Bonolis”

Raffaele Pennacchio e Gabriele Ricci: “Ecco come siamo finiti da Ciao Darwin ad Avanti un altro”

Raffaele Pennacchio e Gabriele Riccio sono i ballerini principali del corpo di ballo di Ciao Darwin, il pubblico li conosce come Er monnezza e Mare Fuori-soprannomi assegnati loro simpaticamente da Paolo Bonolis nel suo show di prima serata. Adesso però i due giovani sono pronti a fare un salto di qualità approdando ad Avanti un altro, quiz del preserale di Canale 5 conduttore anch’esso da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Raffaele e Gabriele durante un’intervista concessa a Chi hanno rivelato quale sarà il loro ruolo: quello dei ‘Ballerini’

Ad Avanti un altro Raffaele Pennacchio e Gabriele Ricci, dunque, approderanno tra le fila del cosiddetto ‘minimondo’ dove sono in ottima compagnia con Miss Claudia, Miss Web Laura Cremaschi, lo iettatore che quest’anno è affiancato dalla moglie, le Bonas ed i Bonus e tanti altri. Al magazine i due artisti si sono detti pronti e carichi per questa esperienza rivelando com’è avvenuto il passaggio da Ciao Darwin ad Avanti un altro: “L’idea ci è stata proposta dagli autori. Non si sa cosa abbiano visto in noi (sorridono, ndr), però ci divertiremo. Interagiremo sia con Paolo che con Luca. Insomma, per noi è un momento d’oro.”

Avanti un altro 2024, Raffaele Pennacchio e Gabriele Riccio: “Cosa sogniamo per il futuro”

Chi sono Raffaele Pennacchio e Gabriele Riccio, i ballerini di Ciao Darwin e Avanti un altro 2024? I due hanno un curriculum di tutto rispetto. Raffaele ha 32 anni e durante l’intervista a Chi ha rivelato che nel 2019 ha debuttato nel kolossal americano Aladdin, con protagonista Will Smith, poi è volato a Berlino per lo spettacolo Magic Mike ed infine è ritornato in Italia per partecipare ad una scorsa edizione di Made in Sud. Il 34enne Gabriele Riccio, invece, in passato è stato nel cast dei ballerini di Tale e Quale Show e de la Notte della Taranta, anche se l’evento che più gli è rimasto nel cuore è quando l’hanno scelto come coreografo per i Tim Music Awards.

E dopo Ciao Darwin ed Avanti un altro, Raffale Pennacchio e Gabriele Riccio sognano in grande per il futuro. Il primo sogno di continuare a lavorare nel mondo dell’arte con ruoli diversi magari anche cimentandosi con la conduzione mentre Gabriele vorrebbe seguire un percorso da coreografo di tv. Si dicono entrambi, infine, poco amanti dei reality ma parteciperebbero in coppia a Pechino Express mentre Raffaele vorrebbe cimentarsi anche con la natura selvaggia de L’Isola dei famosi.











