Raffaella Carrà, Carramba che sorpresa/ L’ultimo omaggio con grandi emozioni

Martedì 3 agosto, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con le repliche di Carramba che sorpresa. Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà avvenuta lo scorso 5 luglio, la Rai dedica la prima serata del martedì a Carrambra che sorpresa, uno dei programmi condotti dalla Carrà più amati dal pubblico e che è entrato ufficialmente nella storia della televisione e della lingua italiana con il termine carrambata che, oggi, indica ufficialmente una sorpresa anche per il vocabolario. Sono tantissimi i ricongiungimenti familiari organizzati da Raffaella Carrà e dalla sua squadra di autori che, nel corso delle varie edizioni, hanno permesso a genitori, figli e parenti vari che vivevano a chilometri di distanza di rivedersi. In ogni puntata, inoltre, non mancavano gli ospiti famosi, pronti a sorprendere i propri fans. Immancabile, poi, la presenza dei Carramba Boys che affiancavano Raffaella, assoluta padrona di casa in grado di emozionare, ma anche di divertire.

Carramba che sorpresa: l’ultima replica in onda questa sera

Sono state settimane di grandi emozioni quelle che la Rai ha regalato ai telespettatori del primo canale mandando in onda i momenti più belli di Carramba che sorpresa, trasmesso per la prima volta nel 1995. dopo aver rivisto vari ricongiungimenti e diverse sorprese con ospiti famosi, questa sera, si conclude l’omaggio che la Rai ha voluto fare alla regina della televisione italiana. Il successo dello show era dovuto alla voglia di Raffaella Carrà di mettere lo spettatore al centro del racconto. Anche quando la sorpresa coinvolgeva un vip, il protagonista principale restava sempre lo spettatore. Questa sera, Carramba che sorpresa sarà riproposto nella sua formula originale per regalare emozioni che, quando furono trasmesse la prima volta, incollavano milioni di persone davanti ai teleschermi.

