Raffaella Carrà: dal vero nome Raffaella Pelloni al flirt con Maradona/ 6 curiosità che (forse) non sapevi

Mito d’intere generazioni, regina della Tv italiana, ha fatto la storia con il suo Tuca Tuca, pensavi che ormai della mitica Raffaella Carrà si sapesse tutto… E invece ecco delle curiosità che (forse) non sai! 1) Il vero cognome dell’artista non è Carrà. Lei si chiamava Raffaella Maria Roberta Pelloni e sotto consiglio del regista romano Dante Guardamagna cambiò cognome. Visto che il nome, Raffaella, rimandava a quello di un grande pittore (Raffaello), i due scelsero un cognome che a sua volta rimandasse a un grande pittore, Carrà appunto, in riferimento a Carlo Carrà.

2) Il sogno di Raffaella in realtà non era quello di stare sul palco, ma dietro le quinte. Fin dalla tenera età di 8 anni infatti la Carrà aveva come obbiettivo quello di diventare una famosa coreografa, obbiettivo che non si può dire non abbia raggiunto. 3) Raffaella è cresciuta tra le donne, a quanto pare infatti non era in buoni rapporti con il padre e a crescerla sono state solo donne: la mamma, la nonna, con cui passava molto tempo nella gelateria di famiglia, e una tata inglese.

Curiosità su Raffaella: Maradona e lo scandalo prima del Tuca Tuca

Ecco altre curiosità sulla mitica Raffaella Carrà: 4) Durante la sua carriera ebbe un corteggiatore veramente speciale, chi? Il mitico calciatore argentino Diego Armando Maradona. Maradona passò un’intera notte in carcere per aver tentato di entrare “di nascosto” nell’arena di Buenos Aires dove si sarebbe svolto un concerto di Raffaella. 5) Pur durando 11 anni, la madre di Raffaella, non accettò mai di buon occhio la relazione tra la figlia e il compagno Gianni Boncompagni, visto che lui era separato e padre di due figlie.

6) Raffaella, una donna “scandalosa”: tutti sanno certamente dello scandalo che la Carrà provocò esibendosi con Enzo Paolo Turchi nel ballo osé del Tuca Tuca, ma pochissima sanno che ancora prima, la regina della Tv italiana aveva già turbato i telespettatori. Come? Mostrando l’ombelico! Era il 1970 e, sulla tv ancora in bianco e nero, durante la sigla Ma Che Musica Maestro del programma Canzonissima, accanto al presentatore Corrado Mantoni appare una giovane showgirl che, scandalizzando i telespettatori, mostra per la prima volta in tv l’ombelico, è la mitica Raffaella!











