RAFFAELLA FICO AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Stoccata a Balotelli: “Papà che…”

Ingresso esplosivo quello di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2021. Fa il suo ritorno nel reality dopo 13 anni e lo fa con un’esibizione sulle note della sua canzone Mamacita Loca. Prima, però, Alfonso Signorini manda in onda il suo filmato di presentazione. Raffella racconta i suoi esordi, ricorda di aver fatto molta TV dopo il Grande Fratello e di aver poi avuto una storia d’amore con Mario Balotelli dalla quale è nata sua figlia Pia. È proprio a questo punto che Raffaella lancia la stoccata all’ex compagno: “Mario oggi è un padre diciamo presente”, e ha quindi aggiunto “potrebbe essere un padre molto più presente”. Parole che potrebbero subito scaturire la replica di Mario qualora fosse sintonizzato su Canale 5… (Aggiornamento di Anna Montesano)

Raffaella Fico torna in tv al Grande Fratello Vip 2021 dopo una grande pausa

Raffaela Fico è sparita dal panorama televisivo italiano da circa cinque anni, ma in questo frangente si è dedicata all’incisione di qualche canzone e ha continuato ad essere al centro del gossip a fronte di una serie di flirt, veri o presunti che fossero. La rivedremo al Grande Fratello Vip. Attualmente, Raffaella Fico si dichiara single e si dedica alla sua attività di speaker radiofonico su Radio Marte. Relativamente alla sua partecipazione al reality, Raffaella Fico, già conscia di che cosa significhi condividere gli spazi con altre persone e stravolgere le proprie abitudini stando sotto ai riflettori 24 ore su 24, grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello non vip, si augura di poter vivere serenamente questa nuova esperienza e di non trovarsi di fronte a persone che parlano troppo a sproposito.

Sembrerebbe infatti che questo tipo di atteggiamento non piacesse troppo a Raffaella e rischiasse di farle perdere la pazienza. Nessuna previsione da parte della show girl sulla possibilità di giungere alla fine del reality, ma, ammettendo la sua condizione di donna single, non disdegna l’idea di poter trovare l’amore proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. L’occasione di tornare a far parte del Grande Fratello è per Raffaella un modo rimettersi in gioco, un’occasione, quella di partecipare nuovamente al reality sotto forma di vip a cui la showgirl non ha proprio saputo rinunciare.

Raffaella Fico, la sua carriera: tra tv, reality e calendari

La carriera televisiva di Raffaella Fico inizia con la partecipazione al Grande Fratello del 2008. La donna, classe 1988, è una nota showgirl, modella e attrice italiana che, tuttavia, è stata per lungo tempo sotto le luci della ribalta per la sua relazione con il calciatore Balotelli. Una relazione, la loro, durata circa due anni, e, all’inizio della loro unione, nel 2011 avevano ricevuto il consenso del pubblico. La loro relazione, sulla base di alcune indiscrezioni non ben definite, si sarebbe conclusa a causa di una serie di dissidi tra i due, dovuti anche e soprattutto la difficile e inteso momento lavorativo che stava attraversando Balotelli. Nonostante sia finita in modo piuttosto travagliato, ha dato alla luce la figlia Pia, motivo per il quale hanno cercato di superare i loro dissidi e convivere in maniera equilibrata e serena.



