Raffaella Fico: “Alex Belli e Delia Duran poco reali”/ “Alla fine torneranno insieme”

Raffaella Fico è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto, nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio 2022. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato innanzitutto del suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia, avvenuta dopo oltre un decennio dal suo esordio: “La prima volta avevo vissuto il GF a 18 anni e devo ammettere che riaffrontarlo da donna è un modo diverso di approcciare a quel contesto”.

I suoi compagni di viaggio che sono stati con lei nel reality non l’hanno convinta più di tanto dal punto di vista della sincerità, così come ha lasciato intendere la stessa Fico: “Molte persone non sono vere in tutto e per tutto, non vengono fuori per quello che poi sono realmente. Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini”.

RAFFAELLA FICO: “ALEX BELLI E DELIA DURAN? HANNO STANCATO”

Nel prosieguo della sua apparizione a “Trends&Celebrities”, Raffaella Fico è poi entrata nelle pieghe di determinate dinamiche sviluppatesi all’interno e all’esterno del Grande Fratello Vip, non ultima la tormentata storia d’amore fra Alex Belli e Delia Duran. Estremamente critica nei loro confronti la mamma di Pia Balotelli: “Io vedo poca realtà in tutto questo, sinceramente. Hanno un po’ stancato con questa situazione, che non è stata chiara sin dall’inizio. A me inizialmente da donna dispiaceva molto per Delia, una donna innamorata che da fuori vede il compagno che la tradisce con un’altra in un reality. Ora però non capisco più… Il suo avvicinamento a Barù potrebbe essere una ripicca. Il finale? Alex e Delia torneranno insieme, non si lasceranno“.

Infine, Raffaella Fico ha commentato la sua vita sentimentale: “Va molto bene, a gonfie vele. Sono fidanzata, lo sa tutta Italia”.

