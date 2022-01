Sonia Bruganelli “Per Lulù, Manuel come un trofeo”/ “Fossi nei genitori di Bortuzzo…”

Nelle passate ore l’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, ha realizzato una diretta su Instagram durante la quale ha commentato la partecipazione di Lulù Selassié nel reality e soprattutto il suo rapporto con Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore 24enne ormai prossimo a lasciare la spiatissima Casa. “Non penso che Lulù potrà mai vincere il Grande Fratello Vip”, ha sentenziato la moglie di Paolo Bonolis, fornendo anche la sua motivazione.

A detta della Bruganelli, la vera personalità di Lulù potrebbe emergere solo quando resterà sola in Casa senza il suo fidanzato Manuel: “Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole”, ha spiegato, “abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento”. Come reagirà quindi la giovane Selassié dopo l’uscita di Bortuzzo?

Sonia Bruganelli contro Lulù Selassié e il suo rapporto con Manuel

Nel corso della sua diretta Instagram, Sonia Bruganelli ha proseguito esponendo il suo punto di vista su Lulù Selassié. A suo dire non tutte le persone possono piacere a tutti i costi anche se c’è chi ha comunque un proprio carisma ed una propria forza, riuscendo in tal modo anche a dare forza agli altri. “Per Lulù è come un trofeo Manuel. Se io fossi genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio”, ha proseguito, criticando la giovane principessa etiope.

Sonia vorrebbe vedere Lulù messa alla prova ed a tal proposito ha espresso il suo desiderio: “Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica. Fare il Grande Fratello Vip con dei complici è più facile”, ha chiosato. Le parole della Bruganelli, tuttavia, non sono state ben accette sui social, sottolineando come non abbia mai “esposto” Manuel e soprattutto come i primi mesi al GF Vip li abbia trascorsi da sola, trovandosi contro anche le due sorelle.

Sonia ENDED Lulú (aggiungendo prima che nn dice sul serio quello che pensa solo xke è affezionata a Clarissa ma è senza parole)#gfvip #teamsole #soleil pic.twitter.com/bWwphwby5L — ☀️Soleil Anastasia Sorge☀️ (@TrashStellare) January 21, 2022





