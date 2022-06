Raffaella Fico e il compagno Piero Neri con Mario Balotelli insieme a Pia/ Prove di famiglia allargata!

Raffaella Fico e Mario Balotelli: di nuovo insieme per la Prima Comunione di Pia

Nella famiglia di Raffaella Fico e Mario Balotelli, nonostante la separazione avvenuta ormai 10 anni fa, l’armonia regna sovrana. Dopo la rottura, la disputa legata al non riconoscimento della figlia Pia da parte del calciatore e le controversie legali, tra i due sembra essere tornato il sereno. Anche e soprattutto per il bene della piccola, come dimostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. Una reunion di famiglia per un’occasione davvero speciale: la Prima Comunione di Pia, celebrata nella chiesa di Casalnuovo di Napoli e proseguita con aperitivo e cena sulla terrazza della Torre Normanna di Maiori, come specifica la rivista.

In quest’occasione Raffaella Fico e Mario Balotelli si sono ritrovati e, dalle immagini pubblicate, i loro rapporti sono più distesi che mai. Entrambi abbracciano la piccola Pia di bianco vestita in occasione della cerimonia e, tra un sorriso e l’altro, pare che le ruggini del passato siano ormai solo un lontano ricordo.

Mario Balotelli incontra Piero Neri, fidanzato di Raffaella Fico: stretta di mano e chiacchiere

A testimoniare la grande sintonia che si respira nella famiglia allargata della piccola Pia è anche la presenza, alla cerimonia, del compagno di Raffaella Fico Piero Neri. Un’immagine ritrae l’imprenditore seduto accanto alla showgirl e di spalle al calciatore, sino a quando entrambi si voltano e si stringono la mano. L’armonia regna sovrana e l’atmosfera è decisamente familiare, come testimonia un altro scatto pubblicato da Chi: Mario Balotelli si alza dalla poltrona e si avvicina a Piero Neri, con Raffaella Fico che gli cede il posto per poi guardare compiaciuta i due chiacchierare.

Il clima di festa per la Prima Comunione della piccola Pia non è stato minimamente scalfito dalle tensioni che, anzi, tra i due sarebbero inesistenti orami da tempo. “5 anni fa i due ex erano insieme a un saggio di danza di Pia” specifica il settimanale diretto da Alfonso Signorini. E la prova tangibile della definitiva riappacificazione è arrivata proprio in queste recenti immagini: una famiglia allargata dove, nonostante tutto, dominano l’armonia e il rispetto.











