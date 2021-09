Raffaella Fico fidanzata/ Parpiglia: “Molti Gf si dicono single ai provini perchè…”

Adriana Volpe è stata intervistata dai microfoni del programma Casa Chi, realizzato dai giornalisti del noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. Tante le dichiarazioni rilasciate dall’ex concorrente del Grande Fratello, da questa edizione opinionista, a cominciare da quelle su Raffaella Fico. L’ex gieffina ha sorpreso tutti svelando di essere fidanzata: “Non ho capito ad esempio la reazione di Raffaella Fico – spiega Adriana Volpe – avevo letto che lei sarebbe entrata da single dalle interviste e dalle schede, ma ho scoperto che invece è fidanzata, non so se voi ne sapete di più e mi potete informare”.

A quel punto ha preso la parola Gabriele Parpiglia, noto giornalista proprio di Chi, che ha cercato di capire cosa potrebbe essere successo: “Nella prima puntata abbiamo svelato che Raffaella Fico ha mentito, il suo compagno si chiama Piero Negri, un ragazzo toscano con cui ha trascorso l’ultimo weekend all’Isola d’Elba prima di entrare nella casa del Gf e con il quale si è giurata amore eterno post Gf con una promessa di matrimonio, quindi è caduta completamente una maschera: dinanzi alle telecamere del provino ha mentito dicendo che fosse single, poi in realtà per difendersi immediatamente se potevano piacerle o meno uno degli uomini nella casa, ha detto che era fidanzata, si è tradita”.

RAFFAELLA FICO FIDANZATA, PARPIGLIA: “SI DICONO SINGLE PER ESSERE PIU’ INTERESSANTI AGLI OCCHI DEGLI AUTORI”

Ma come mai durante il provino ha detto di essere single? “Alfonso ha ammesso che molte volte i vip lo fanno per entrare nelle casa e avere quell’input in più di interesse nei confronti degli autori, ‘ok dai prendiamola che magari cerca l’amore’, e la Fico evidentemente cerca tutt’altro”. Quindi Adriana Volpe ha ripreso la parola ed ha aggiunto: “Comunque Raffaella Fico ha fatto un balletto che ha dimostrato di avere capacità e fisico, magari riuscirà bene in quell’intento, però ecco prima ‘bordata’”. Il riferimento è alla presentazione show della stessa Fico, che in una mise davvero piccante ha ballato prima di varcare la famosa porta rossa.

