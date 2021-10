Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge per frasi razziste al GF VIP?/ L’indiscrezione sul web…

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Amedeo Venza, Raffaella Fico dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2021 avrebbe deciso di denunciare la sua ex coinquilina Soleil Sorge per le frasi razziste pronunciate nei confronti di alcuni concorrenti. Il rapporto tra Raffaella e Soleil all’interno della casa è stato segnato dagli scontri e dall’antipatia, tanto che quando la showgirl napoletana è stata eliminata dalla casa Soleil non ha trattenuto la propria felicità concedendosi delle pubbliche esultanze.

Amedeo Venza ha deciso di indagare sull’assenza della showgirl durante la puntata di lunedì 25 ottobre dichiarando poi di aver scoperto una cosa abbastanza grave: “Pare che Raffaella Fico abbia denunciato Soleil per delle frasi razziste sia a livello penale che civile”.

Raffaella Fico e Soleil Sorge, la lite continua fuori dal GF con una denuncia?

Raffaella Fico sembra non aver proprio digerito la frase di Soleil Sorge pronunciata nei confronti di Ainett Stephens e di Samy Youssef: “Basta urlare sembrate delle scimmie”. Dopo quell’accaduto, infatti, i rapporti tra Soleil e Raffaella si sono rotti del tutto. Raffaella Fico aveva già manifestato la sua rabbia verso Soleil parlando con gli altri concorrenti del reality dicendo: “Ha fatto un’offesa razzista è palese. Ragazzi quella frase era offensiva. Dire scimmie a delle persone di colore è gravissimo e sappiamo tutti cosa significa”.

La showgirl non ha ancora smentito le voci sulla sua presunta denuncia, che sia reale? Chissà se Alfonso Signorini durante la prossima puntata vorrà mettere al corrente Soleil Sorge e se Raffaella Fico, dallo studio, motiverà le sue scelte o smentirà le voci sul suo conto…

