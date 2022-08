Raffaella Fico, l’amore con Piero Neri: “Sono felice ma…”/ “GF VIP? Mai dire mai”, Signorini avvisato

Raffaella Fico e la storia d’amore con Piero Neri: “Vivo l’amore ma senza fare progetti per il futuro”

Raffaella Fico, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6, si sta vivendo la sua storia d’amore con l’imprenditore Piero Neri. La loro storia sembra andare a gonfie vele e l’ex gieffina ne parla ai microfoni del settimanale Vero.

L’ex di Ballotelli è di nuovo felice e svela come va la relazione “Benissimo, tutto va a gonfie vele, sono felice e serena ma con il passare degli anni ho imparato a godermi le relazioni senza fare progetti, senza pensare al futuro. Mi piace vivere e godere giorno per giorno il presente. In questo modo non ti aspetti mai niente e qualsiasi cosa arriva è sempre gradita e stupenda“. Oltre all’amore per il suo Piero però, l’ex gieffina è appagata da quello verso sua figlia: “Sto vivendo un periodo molto positivo, una fase della mia vita molto bella, sono appagata“.

Raffaella Fico e l’esperienza al GF VIP: “Ho conosciuto persone fantastiche”

Raffaella Fico, ai microfoni di Vero, racconta la sua esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip 6: “Una bellissima esperienza. Ho conosciuto persone fantastiche. Con alcune di loro ho legato moltissimo e sono ancora in contatto, ci sentiamo spesso, abbiamo anche deciso che a breve, impegni permettendo, faremo una reunion”.

L’ex gieffina svela anche se parteciperebbe a un altro reality: “Dipende, ne ho fatti già diversi. Dovrei ripetermi, ma mai dire mai nella vita. In effetti rifarei sia L’isola dei Famosi che il Grande Fratello Vip. Sono due esperienze totalmente diverse, ma molto belle e stimolanti. L’Isola ti insegna l’approccio con la vita vera, la sofferenza, lo sforzo fisico e la necessità di adattarti a qualunque circostanza, soprattutto quando ti vengono a mancare le tue abitudini quotidiane”. E ancora: “La casa del Grande Fratello ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente e ti fa riflettere”.

