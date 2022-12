Raffaella Fico: “Soleil Sorge? Non l’ho più querelata, ecco perché”/ E svela il loro ultimo incontro…

Raffaella Fico e le liti con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: “Nella Casa ho avuto difficoltà…”

Raffaella Fico, protagonista del nuovo appuntamento con Casa Pipol, è tornata a parlare degli scontri avuti nella Casa del Grande Fratello Vip con Soleil Sorge. La showgirl è uscita forse troppo presto dal gioco lo scorso anno, complice un ambiente in cui ben poco si è ritrovata, come da lei ammesso nel corso della chiacchierata su Instagram.

“Ho avuto un po’ di difficoltà. – ha esordito – Mi aspettavo probabilmente un’accoglienza diversa e delle persone diverse. Mi sono presa con pochi di loro. Poi quando trovi persone che a pelle non ti piacciono, diventa una cosa difficile.” Raffaella ha dunque ricordato le ostilità sorte nella Casa del GF Vip con alcuni concorrenti: “Io lì con qualcuno non andavo d’accordo. E quando inizi ad avere questa problematica che ogni mattina ti trovi questa persona davanti, col passare degli anni e col passare dell’età riesci a sopportare meno cose. Quindi se una persona ti sta antipatica, diventa difficile la convivenza.”

Raffaella Fico svela: “Non ho più querelato Soleil, ecco perché”

Di certo la persona con la quale più non andava d’accordo al Grande Fratello Vip 2021 è stata Soleil Sorge. Una volta fuori dalla Casa, Raffaella Fico ha annunciato addirittura querele nei suoi confronti a causa di un appellativo – “Bitc*” – che la Sorge ha ironicamente usato contro di lei. Ma cos’è accaduto poi? La querela c’è stata? “No, non l’ho più fatta”, ha ammesso Raffaella durante l’intervista; spiegando poi che “Quando sei lì per farla (la querela, ndr) viene fuori la parte umana che è in noi.”

Raffaella Fico e Soleil Sorge si sono però ritrovate faccia a faccia pochi giorni fa a Cortina d’Ampezzo. A farlo notare è Parpiglia, ma la Fico taglia corto: “Io non ho notato nemmeno che ci fosse”.











