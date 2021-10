Raffaella Fico vs Miriana Trevisan, “Sei una persona falsa”/ “E’ una calcolatrice”

Raffaella Fico esprime il suo parere in merito al problema alimentare di Lucrezia Selassiè. Parlando con Francesca Cipriani, Raffaella ha sottolineato come alla ragazza serva un aiuto psicologico: “Si tratta di un problema molto particolare. Sono d’accordo che andrebbe aiutata. Io non vorrei entrare in merito a questa cosa. Vedete come ha risposto ad Andrea?”. Lucrezia Selassiè aveva infatti bollato come assurdo il malessere che le coinquiline avevano ipotizzato. Raffaella Fico ha inoltre dichiarato come sia meglio non mettersi in mezzo non disponendo neanche degli strumenti per farlo: “Sono cose tanto delicate. Secondo me è meglio non entrare in merito. Chi l’aiuta? E noi come l’aiutiamo, non abbiamo i mezzi. Qui c’è bisogno dell’aiuto della psicologa ragazze. Ma le sorelle la sanno questa cosa qui?”. Raffaella Fico crede infatti che le sorelle non siano a conoscenza di questo malessere o che fingano di non sapere.

Raffaella Fico è ai ferri corti con Miriana Trevisan che l’ha accusata di volerla allontanare da Francesca Cipriani e da Ainette Stephens. Raffaella ha voluto allora replicare e ha sbottato: “Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno”. Miriana si è offesa per la reazione di Raffaella Fico e ha fatto riferimento alla sua difficoltà di creare legami all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Non è vero che non voglio un rapporto, è che non ci riesco. Anche con Soleil faccio fatica a legare. Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco”.

Raffaella Fico ha poi accusato Miriana di parlarle alle spalle: “Sono fin troppo gentile visto le cose che fai, mi fai le imitazioni e dici che ti porto via una persona. È stupido quello che dici. Parli alle spalle anche di Davide, c’era la clip”. La tensione tra le due è palpabile tanto che Miriana Trevisan ha aggiunto che Raffaella sarebbe una calcolatrice: “Muove i fili di un sacco di gente…”.

