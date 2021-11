Raffaella Fico vs Wendy, mamma di Soleil Sorge/ “C’è arroganza, è uguale alla figlia”

Raffaella Fico contro Soleil Sorge: la sfida continua, oggi a Pomeriggio 5 la showgirl ha avuto un confronto, a distanza, con Wendy, la mamma di Soleil in merito al comportamento della concorrente del Grande Fratello Vip nei confronti di Raffaella.Negli ultimi giorni si è parlato della volontà di Raffaella Fico di voler querelare Soleil per gli appellativi ricevuti e oggi ha ribadito la sua rabbia per le brutte parole ricevute posizione: “Determinate parole non vanno dette, feriscono e ledono la dignità delle persone”.

Raffaella Fico: "Mia figlia Pia ha subìto bullismo"/ "Ho dovuto cambiarle scuola"

Wendy ha cercato di dialogare con la ragazza ricordandole che poco meno di una settimana fa Raffaella ha pubblicato un video in cui ballava su Tik Tok con sottofondo la canzone I’m a Bitch, I’m a Boss. La mamma di Soleil Sorge ha ribadito come il termine sia una parola giocosa che si dice anche tra amiche: “Ormai si usa come termine giocoso”. Per Raffaella non c’è storia: “Da che mondo è mondo il significato letterario di quella parola è dare della poco di buono ad una persona”.

Piero Neri fidanzato Raffaella Fico/ "Lei è mio futuro": presto la proposta di nozze?

Raffaella Fico sbotta a Pomeriggio 5: “Sono rabbrividita”

Sentendo le motivazioni della mamma di Soleil Sorge, Raffaella Fico sbotta: “Io sono rabbrividita, tra mamma e figlia non c’è differenza”. Anche gli opinionisti in studio prendono le difese dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ribadendo alla signora: “Comunque è un termine molto offensivo, è un termine pesante, offensivo per qualsiasi donna, madre o non madre”. Wendy però è rimasta della sua idea e ha commentato di come il termine sia molto usato in gergo, tanto da essere presente in quasi tutte le canzoni rap.

Soleil Sorge a Raffaella Fico/ "Godeva vedermi piangere" e scoppia la lite in diretta

Raffaella Fico ha voluto chiudere dopo poco la conversazione: “Noi abbiamo poco da dirci, lei è uguale a sua figlia. Io vedo arroganza, ci vorrebbe un po’ di umiltà e di eleganza, ma mi rendo conto che la cosa è abbastanza lontana”. E chiude: “Io alla signora non ho nulla da dire, quantomeno un po’ di umiltà e chiedere scusa, anche perché l’ha utilizzato per ben due volte e dato che è una ragazza che dà peso a ciò che dice sa perfettamente quello che ha detto”. Tutti in studio si sono schierati dalla parte della showgirl e hanno consigliato alla madre di suggerire a Soleil di chiedere scusa per le sue parole, ma la donna non ne ha voluto sapere: “Soleil ha usato un termine giocoso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA