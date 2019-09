Raffaella Lecciso Vs gli haters/ “Ora denuncio, a tutto c’è un limite!”

Raffaella Lecciso è in crisi e non per via dei suoi sentimenti o per la sua famiglia ma per tutti coloro che continuano ancora ad offenderla tutti i giorni. La sua esposizione mediatica è ormai un ricordo ma sembra proprio che questo non abbia fermato tutti coloro che hanno deciso di prenderla di mira e continuano a farlo. La denuncia questa volta arriva diretta sui social e non solo, visto che la sorella di Loredana Lecciso, annuncia anche denunce legali che possano mettere con le spalle al muro chi continua ad offenderla. A finire alla gogna questa volta è proprio un utente Instagram, una donna, che, a quanto pare, l’ha offesa non solo dandole della poco di buona ma lasciando intendere che nel suo negozio lei non venda solo scarpe ma anche altro, ovvero il suo corpo a suo dire.

RAFFAELLA LECCISO CONTRO GLI HATERS, ARRIVANO LE DENUNCE?

In particolare, lei stessa ha postato lo screen di un’offesa ricevuta nelle scorse ore annunciando vie legali ai danni di questa Silvia che le ha scritto: “Vendi scarpe per zoc*ole e poi prendi pure gli appuntamenti nei tuoi negozi con i clienti? Escord di m*rda…. A questo punto la Lecciso ha subito risposto: “Non la conosco e non le rispondo…lo farà il mio legale a brevissimo”. Chiara anche la didascalia che accompagna lo screen visto che la pugliese scrive: “Mi hanno insegnato a non cadere nelle provocazioni,ma a tutto c’è un limite. Questo soggetto a me sconosciuto verrà denunciato”. Cosa succederà adesso e cosa risponderà la diretta interessata?

Ecco il post pubblicato da Raffaella Lecciso:





© RIPRODUZIONE RISERVATA