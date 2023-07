Raffaella Mennoia: “Non sono se Temptation avrà successo in inverno…”/ “Con Maria tanta stima e affetto”

Raffaella Mennoia, l’impegno per il sociale oltre gli attività professionali: “Con la mia associazione…”

Raffaella Mennoia è senza dubbio tra le “penne” più autorevoli della televisione italiana, con riferimento al palinsesto Mediaset. Il suo lavoro come autrice, soprattutto nei programmi di Maria De Filippi, è apprezzato da anni grazie ad una visione sempre pertinente e centrata rispetto al gusto del pubblico. Con un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Raffaella Mennoia si è raccontata tra professione e attività riferite all’impegno sociale in favore degli animali.

“Collaboro da tantissimi anni con associazioni – tra cui L’ARCA – per quanto riguarda il volontariato. Insieme a questo cerco di aiutare gli animali anche in altro modo, ognuno cerca di aiutarli in base alle possibilità che ha”. Queste le parole di Raffaella Mennoia in riferimento al suo costante impegno nell’ambito del volontariato, che ha poi aggiunto: “Le grandi associazioni a volte devono fare più passaggi per portare a termine delle attività. Con la mia associazione invece ho la possibilità di fare una cosa più veloce e direttamente“. Nel merito del suo ruolo di testimonial per la campagna LNDC, Raffaella Mennoia ha spiegato a SuperguidaTv: “Non esistono cani aggressivi, cani pericoloso, esiste sicuramente una gestione che deve essere un po’ più attenta verso determinate razze, tutto qui.

Raffaella Mennoia, dal “nuovo” Temptation Island alle coppie di Uomini e Donne

Sempre in riferimento al suo amore ed impegno per gli animali, Raffaella Mennoia si è espressa anche nel merito della crudele tendenza ad abbandonare i cani in vista del periodo estivo. “Per me abbandonare un cane equivale a condannarlo a morte. Ho visto con i miei occhi cani lasciarsi morire dopo essere stati abbandonati… Bisognerebbe cambiare le leggi in Italia”. Ultimato il discorso relativo al suo impegno sociale, l’intervista per SuperguidaTv si sposta poi su temi di carattere televisivo. “La cosa che mi piace di più è fare i casting; la composizione di un buon casting ti fa un buon programma. continuo a essere curiosa di chi ho davanti, il giorno che perdi quello è un problema. La cosa che mi piace di meno è il montaggio”.

Sulla genesi della sua carriera come autrice televisiva e nel merito del rapporto con Maria De Filippi, Raffaella Mennoia ha raccontato: “Sono 25 anni che lavoro in televisione, ho iniziato a lavorare con Maria ma non direttamente con lei ma su una sua produzione… E’ un rapporto di grande conoscenza, stima e amicizia”. L’attenzione si sposta poi sulla “fortuna” di Temptation Island e sull’ormai certa versione invernale per la prossima stagione televisiva. “Sicuramente è un programma estivo, non so se sarà la stessa cosa… Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo. Perchè ha successo? Secondo me piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescono a reggere delle tentazioni o si lasciano andare”. Raffaella Mennoia ha poi concluso l’intervista con SuperguidaTv parlando di Uomini e Donne: “Le coppie che mi sono rimaste nel cuore non sono tantissime, ma alcune le sento ancora tra persone che stanno ancora insieme, hanno avuto dei figli e chi si è lasciato”.











