Raffaella Mennoia risponde agli attacchi/ Video, “Insulti gravissimi”, Mario Serpa…

Con le recenti dichiarazioni di Raffaella Mennoia, nota autrice del trono classico di Uomini e Donne, si riaccende la querelle che ha tenuto banco sui social per tutta l’estate. La vicenda, lo ricordiamo, è stata scatenata da alcune insinuazioni formulate da Mario Serpa e dalle successive velate dichiarazioni di Teresa Cilia, che qualche giorno dopo, probabilmente raggiunta da un provvedimento di diffida, si è trincerata dietro un anomalo silenzio. Dopo poche settimane di quiete, oggi Raffaella Mennoia è tornata su Instagram Story, dove ha fatto il punto della situazione rispondendo alle accuse di chi, nel corso della querelle, ha messo in dubbio il suo operato nella redazione di Uomini e Donne. “Voglio fare questa storia e la voglio fare anche abbastanza velocemente, ma voglio dirvi che, dopo quello che è successo in queste ultime settimane, quindi non proprio poco tempo, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni”, ha tuonato la storica autrice del dating show attraverso i suoi profili social.

Raffaella Mennoia: “Se avessi commesso una strage…”

Le riflessioni formulate da Raffaella Mennoia, ben distanti da una replica alle velate accuse che le sono state rivolte sul suo operato come autrice del trono classico, riguardano soprattutto il mondo di Instagram e “quello che questi social possono causare”. “Ho letto – ha tuonato Raffaella Mennoia – insulti gravissimi rivolti al la mia persona che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti – ha aggiunto l’autrice – che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona”. Senza entrare troppo nel merito, né difendersi dalle accuse formulate nelle ultime tre settimane, la Mennoia ha ringraziato coloro che nel bel mezzo della querelle le hanno riservato “parole gentili”: “A voi posso solamente dire che sto per tornare in Italia – ha detto l’autrice – dove dovrò preparare un’altra valigia per partire verso la Sardegna per Temptation Island Vip”. Conclude il suo lungo sfogo un’ultima considerazione: “è solo la verità che rende liberi”, nota a margine che non è fuggita a un altro protagonista della vicenda, Mario Serpa, che su Instagram ha replicato così: “La verità la rende liberahahahahahahahahahahahaha…”

Di seguito, il video di Raffaella Mennoia





