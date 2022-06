Chi è Raffaella Schifino la moglie di Enrico Papi/ Grazie a lei lui non ha mollato

Chi è Raffaella Schifino, la moglie di Enrico Papi

Raffaella Schifino è la moglie del noto conduttore italiano Enrico Papi. Una donna estremamente riservata, che è apparsa per la prima volta al fianco del conduttore negli anni novanta. Da anni vive nella seconda casa di famiglia a Miami e questo fa già comprendere quanto la donna abbia bisogno di serenità e quanto tuteli la sua vita privata. Raffaella ed Enrico si sono sposati nel 1998 e a far loro da testimone è stata proprio la sorella della donna, Viviana Schifino, mentre il testimone del conduttore è stato Maurizio Costanzo. Dopo il matrimonio i due si sono presi del tempo per godersi la vita da coniugi e poi hanno ampliato la loro famiglia.

Nel 2000 è nata la loro primogenita: Rebecca e poi nel 2008 è nato Jacopo. In realtà non è solo Raffaella a vivere negli Stati Uniti, vivono tutti li, lontano dai riflettori e dal mondo del gossip ad eccezione di Enrico che pur condividendo la vita americana insieme a loro, torna spesso in Italia per lavoro. Raffella mostra ulteriore riservatezza con la scelta di non aprire nessun profilo social ma ogni tanto vediamo degli scatti di lei, Enrico e i suoi figli nel profilo Instagram del conduttore.

Raffaella Schifino ha sostenuto Enrico Papi nei momenti più difficili

Raffaella Schifino molto importante nella vita di Enrico Papi. La carriera del conduttore televisivo non è stata affatto facile ma è grazie a lei e ai suoi figli se Enrico non ha mai mollato. In un’intervista al settimanale “Nuovo” Papi racconta: “Sono stato vittima di bullismo televisivo. Ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no. Ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione “costretta” da altre persone. Ma non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni. Anche se vanno male alcuni continuano a lavorare, mentre altri per mezzo punto di share in meno alzano i tacchi e se ne vanno”.

In quel periodo buio la moglie lo ha sostenuto e gli ha dato la forza per non mollare del tutto la sua carriera. In più durante il periodo di lockdown, secondo le dichiarazioni di Enrico pare che la loro relazione procedesse a gonfie vele: “Molte coppie non hanno retto e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Quella è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme. Con Raffaella abbiamo festeggiato i 23 anni di matrimonio”.











