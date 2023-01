Edoardo Donnamaria sbotta al GF Vip/ Lite con Alberto: “Ha fatto un gesto scorretto”

Lite per un piatto al Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis

Poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis sono stati protagonisti di un acceso confronto davanti alle telecamere del reality. A lanciare la discussione è stato proprio Edoardo Donnamaria, infastidito da un “gesto scorretto” del coinquilino durante le pulizie nella Casa più spiata d’Italia. “Mi hai buttato un piatto nel lavandino dicendo che era sporco“, ha dichiarato il concorrente accusando Alberto De Pisis, che prontamente ha risposto dichiarando di non aver usato toni offensivi nei suoi confronti.

Le parole usate da Alberto De Pisis avrebbero innervosito particolarmente il compagno d’avventura, al punto da spingerlo a vuotare il sacco davanti agli altri concorrenti per esprimere il suo fastidio. “Ha fatto un gesto scorretto, non mi è piaciuto per niente – ha tuonato Edoardo Donnamaria –, io gli stavo dicendo di asciugare i piatti e si è stranito, poi senza neanche farmelo vedere ha buttato il piatto nel lavandino dicendo che era sporco. È un gesto che non mi piace. Sono sicuro al 100% che non era sporco“. Secondo Edoardo Donnamaria, il gesto di Alberto De Pisis nasconderebbe qualcosa di più della semplice attenzione per la pulizia tra le mura di Cinecittà.

Il sospetto di Edoardo Donnamaria su Alberto De Pisis, il loro rapporto vicino alla rottura?

Lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis è andato in scena a poche ore dall’attesa diretta che vedrà il secondo concorrente tra i vipponi finiti al televoto. La parentesi di veleni tra i due coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2022 si è aperta in salone, davanti ad altri concorrenti, e nessuno dei due ha risparmiato critiche all’altro. Il pomo della discordia sarebbe stato il gesto sgradito di Alberto De Pisis nei confronti di Edoardo Donnamaria, ma secondo quest’ultimo il piatto lanciato nel lavandino del Grande Fratello Vip da parte del concorrente nasconderebbe qualcosa di più profondo.

“Perché mi hai buttato quel piatto dicendo che era sporco, senza farmelo vedere? Guarda caso proprio nel momento in cui ti stavamo dicendo che stavi asciugando male i piatti. Sarebbe molto meglio se mi dicessi ‘Ero nervoso perché mi stavate prendendo in giro’, in ogni caso non si fa“. Così Edoardo Donnamaria ha sottolineato il suo punto di vista su quanto accaduto tra le mura del Grande Fratello Vip mentre lavava le stoviglie in cucina: a detta del concorrente, Alberto De Pisis sarebbe molto infastidito dagli scherzi in Casa e non sopporterebbe le battute dei coinquilini. Il rapporto tra i due rischia di farsi sempre più in salita, riusciranno a chiarirsi e andare oltre? Sui social è già scattata la caccia agli indizi sui prossimi sviluppi e sono in tanti a insinuare un dubbio: il legame tra Alberto ed Edoardo Donnamaria è vicino alla rottura?











