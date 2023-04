Ragazze italiane sbeffeggiano una famiglia cinese/ Selvaggia Lucarelli: “Tre fes*e!”

Episodio di razzismo sul treno per Como: una tiktoker pakistana documenta l’accaduto

L’Italia è un paese che potrebbe fare invidia al mondo per diversi aspetti, tra cultura a patrimonio storico-artistico. Il tutto però rischia di passare in secondo piano per aspetti sociali che, ancora oggi, non possono che far provare ribrezzo. Il razzismo è una macchia da debellare e denunciare con forza, soprattutto quando determinati atti vergognosi vengono anche ostentati quasi con fierezza sulle vetrine social. Negli ultimi giorni è infatti diventato virale, praticamente in tutto il mondo, un video dove delle giovani ragazze italiane – sul treno verso Como – hanno pensato bene di ridicolizzare in maniera becera una famiglia di origini cinesi.

L’episodio di razzismo ai danni della famiglia cinese con protagoniste tre ragazze italiane è stato prontamente riportato da Selvaggia Lucarelli che, con lecite argomentazioni taglienti, ha denigrato aspramente il contenuto del video virale. “Non se ne è accorto nessuno ma su Tik Tok è diventato virale nel mondo (2 milioni di like e 50 mila commenti) il video di tre ragazze italiane che sul treno per Como percul*ano dei passeggeri cinesi con atteggiamenti razzisti“. La giornalista poi aggiunge: “La ragazza pakistana che ha postato il video ( e che era con la famiglia cinese) ha poi ricevuto le scuse da una di loro e le risponde spiegandole la gravità di quello che hanno fatto”.

Selvaggia Lucarelli sbotta contro le ragazze italiane accusate di razzismo: “L’aspetto comico della vicenda…”

Dopo aver ricostruito la vicenda, Selvaggia Lucarelli si scaglia poi in maniera netta contro le tre ragazze ree di aver ridicolizzato in maniera sconsiderata una famiglia unicamente per le origini di appartenenza. “L’aspetto comico di questa vicenda è pensare a queste tre fes*e che se la ridono pensando di sbeffeggiare una poveraccia e invece se la stanno prendendo con una tiktoker coi controca*zi. Surprise!“. Parole dure quelle della giornalista, a dir poco lecite per denunciare l’ennesimo episodio di razzismo che sporca l’immagine dell’Italia nel mondo.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro le ragazze italiane che hanno ridicolizzato una famiglia cinese in treno ha chiaramente attirato l’attenzione di numerosi utenti. Ironia della sorte, buona parte degli utenti che hanno deciso di commentare le parole della giornalista sono riusciti a peggiorare la situazione. Infatti, piuttosto che darle ragione, hanno praticamente accusato la giornalista di mettere in atto una gogna mediatica definita quasi ingiustificata. “Ma non eri tu quella che condannava la gogna mediatica” – si può leggere tra i commenti – “Per quanto queste ragazze siano state a dir poco orrende non è una giustificazione sufficiente per essere spiattellate online…“. Forse sarebbe lecito parlare del contrario: i social possono e devono essere un mezzo importante per denunciare episodi beceri come il razzismo in tutte le sue forme.











