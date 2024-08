Ragazze nel pallone – La rivincita, diretto da Damon Santostefano

Domenica 11 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:15, la commedia del 2004 dal titolo Ragazze nel pallone – La rivincita. Il film è il primo sequel di Ragazze nel pallone (2000) ed è diretto dal regista Damon Santostefano, conosciuto per avere curato le riprese di Appuntamento a tre con Matthew Perry, Neve Campbell e Dylan McDermott.

Il cast del film Ragazze nel pallone – La rivincita è completamente rinnovato rispetto al capitolo precedente e vede come protagonista l’attrice Anne Judson-Yager, che aveva esordito nel mondo dello spettacolo nel 1999 nella serie televisiva di MTV Undressed – Chi con chi?.

Al suo fianco l’attrice Faune A. Chambers, interprete di diverse pellicole campioni d’incasso, come Austin Powers in Goldmember e Il curioso caso di Benjamin Button.

Nel cast anche l’attrice Bree Turner, apparsa nei panni di ballerina in numerosi lungometraggi, tra cui Il matrimonio del mio migliore amico (1997), Kiss Me (1999) e Il grande Lebowski (1998), e l’attore Bryce Johnson, conosciuto dal pubblico per il personaggio del detective Darren Wilden nella serie televisiva di successo Pretty Little Liars.

La trama del film Ragazze nel pallone – La rivincita: una nuova squadra formata dai “loser”

Ragazze nel pallone – La rivincita vede al centro della storia la giovane e brillante Whittier Smith, una nuova studentessa appena arrivata presso la prestigiosa struttura del California State College, che nutre il grande sogno di entrare nella celebre squadra di cheerleader dell’istituto.

La protagonista stringe subito una profonda amicizia con Monica, una ragazza che nutre le sue stesse aspirazioni, così decidono di partecipare insieme alle imminenti audizioni per entrare nel gruppo.

Nonostante entrambe presentino un numero di alto livello, Tina, il capo delle cheerleader, dimostra fin da subito un’immediata antipatia nei loro confronti.

Whittier e Monica scopriranno ben presto che la ragazza guida la squadra con principi piuttosto discutibili, nel totale disprezzo di concetti come lealtà e correttezza.

Per questo motivo decidono di fondare un proprio gruppo, accogliendo tutti coloro che erano stati scartati durante le selezioni per entrare a far parte della squadra ufficiale.

Le due ragazze si trovano, così, a dover gestire un gruppo di “underdog” con studenti e studentesse, spesso anche molto talentuosi, ma che erano stati scartati per antipatie personali o perché difficili da controllare.

Monica e Whittier non sono però disposte a gettare la spugna, anzi, non vedono l’ora di stupire il pubblico con un numero straordinario, vincendo nel campionato nazionale contro il gruppo di Tina.