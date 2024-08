Ragazze nel pallone – Tutto o niente, film diretto da Steve Rush

Domenica 18 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:25, la commedia del 2006 dal titolo Ragazze nel pallone – Tutto o niente. Il film è diretto dal regista Steve Rash, che curerà le riprese l’anno successivo anche del sequel Ragazze nel pallone – Pronte a vincere. Le musiche sono realizzate dalla compagnia Transcenders, autrice delle colonne sonore di film come Mean Girls 2, 40 anni vergine e Spanglish.

La protagonista è interpretata dall’attrice Hayden Panettiere, diventata famosa a livello internazionale grazie al personaggio di Claire Bennet nella serie tv Heroes.

Al suo fianco l’attrice Solange Knowles, sorella di Beyoncé, nel suo unico lavoro per il grande schermo.

Nel cast anche: l’attrice Marcy Rylan, conosciuta per il personaggio di Lulu Spencer Falconeri in General Hospital; l’attrice Francia Almendárez, nota per la sua interpretazione in La vita segreta di una teenager americana; infine la cantante di fama internazionale Rihanna, al suo esordio sul grande schermo.

La trama del film Ragazze nel pallone – Tutto o niente: sfida tra vechhie compagne

Ragazze nel pallone – Tutto o niente racconta le vicende di Britney Allen (Hayden Panettiere), una delle ragazze più popolari del suo liceo, capo della squadra di cheerleader e, come ogni grande cliché, fidanzata con l’affascinante e muscoloso quaterback della scuola.

La vita di Britney sembra scorrere meravigliosamente, invidiata da tutte le ragazze della scuola, ma ciò che la ragazza non sa è che tutto può cambiare in un istante.

I genitori della protagonista, infatti, sono obbligati a trasferirsi a causa del lavoro, e Britney viene catapultata in un quartiere multietnico della periferia di Los Angeles, dove viene guardata con sospetto dai suoi nuovi compagni. Britney non è però disposta ad arrendersi, ed entra a far parte della squadra delle cheerleader, riuscendo a conquistare in breve tempo la fiducia del team.

Arriva finalmente il momento della gara e la squadra di Britney si troverà a fronteggiare quella della sua vecchia scuola. La competizione sarà molto più difficile di quanto previsto, tra colpi bassi e dure prove che metteranno in bilico l’amicizia e la lealtà tra i compagni, ma alla fine solo una squadra riuscirà ad ottenere il primo posto e uscire vittoriosa.